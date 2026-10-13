DHS revela que Nueva York rechazó más de 16.000 órdenes de detención del ICE

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que emitió un comunicado oficial para condenar las políticas santuario de New York, revelando que el estado se ha negado a acatar un total de 16.070 órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio de la administración de Trump en enero de 2025 hasta octubre de 2026.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, criticó la postura del alcalde Zohran Mamdani y de la gobernadora Kathy Hochul, señalando que estas medidas priorizan la liberación de delincuentes peligrosos en las calles a pesar de no contar con la cooperación de las autoridades locales.

Ver más: DHS refuta la versión de New York tras el arresto del migrante

Detallaron que las estadísticas publicadas por la agencia federal indican que las órdenes de detención no acatadas están asociadas con 52.503 cargos y condenas criminales, entre los que destacan:

131 homicidios .

. 9.502 delitos de agresión .

. 4.324 delitos relacionados con drogas peligrosas .

. 2.198 delitos con armas .

. 1.776 robos .

. 1.631 allanamientos de morada .

. 1.561 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) .

. 1.017 delitos sexuales .

. 132 secuestros.

Critican las políticas gubernamentales

Por otro lado, el informe también destaca incidentes recientes, como un enfrentamiento armado en New York donde un oficial de ICE disparó en defensa propia luego de que un inmigrante indocumentado utilizara su vehículo como arma contra los agentes.

En este sentido, recordó que en mayo de 2026 la gobernadora Hochul promulgó una ley que prohíbe a los departamentos de policía locales asociarse y cooperar con el ICE.

Vídeo: Aumento en tarifas migratorias