Cosmic Baseball anunció el calendario de su gira 2027

Charlotte, NC.- Cosmic Baseball, una experiencia inmersiva de béisbol con luces negras, anunció su gira de 2027 por 44 estadios de las Ligas Menores de Béisbol (MiLB). El Cosmic Takeover Tour: Baseball ofrece entretenimiento lleno de energía que combina el béisbol profesional con un espectáculo de neón a gran escala en el Truist Field de Charlotte.
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Tras el éxito arrollador de la gira de 2026, que contó con 74 juegos con entradas agotadas en 30 mercados y atrajo a más de 750.000 aficionados, lo que supuso un aumento del 400 % con respecto a la gira inaugural de 2025, la edición de 2027 amplía la producción con nuevas características dentro del juego, incluido un espectáculo de fuegos artificiales de 360 grados.
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“La energía de nuestra gira de 2026 fue absolutamente electrizante, superando con creces todas nuestras expectativas”, afirma Chris Martin, propietario y fundador de Cosmic Baseball. “Para 2027, hemos mejorado la producción, añadido innovadoras funciones durante el juego y creado un espectáculo nocturno deslumbrante del que los aficionados hablarán mucho después de que se apaguen las luces”.
Cada partido presenta al equipo insignia, los Cosmic Chili Peppers , y a sus rivales, los Glow Mojis, compitiendo mientras transforman el estadio en un espectáculo nocturno impulsado por luces negras, equipo reactivo a los rayos UV, DJ en vivo y participación interactiva de los fanáticos.
Con información de MLB