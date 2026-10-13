Cosmic Baseball anunció el calendario de su gira 2027

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Tras el éxito arrollador de la gira de 2026, que contó con 74 juegos con entradas agotadas en 30 mercados y atrajo a más de 750.000 aficionados, lo que supuso un aumento del 400 % con respecto a la gira inaugural de 2025, la edición de 2027 amplía la producción con nuevas características dentro del juego, incluido un espectáculo de fuegos artificiales de 360 ​​grados.