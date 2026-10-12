Charlotte, NC.- Un agente del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sufrió heridas graves pero que no ponen en peligro su vida durante una llamada de servicio en la Interestatal 85 (I-85) entre WT Harris Boulevard y University City Boulevard en University City Division.

Road Closure in the University City Division https://t.co/VWGKGNHdw5 — CMPD News (@CMPD) October 10, 2026

El sábado 10 de octubre, aproximadamente a las 12:39 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por accidente con lesiones personales en la I-85 en dirección norte, prestando asistencia a la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte (NCSHP) en el control del tráfico.

Aproximadamente a la 1:44 a. m., un vehículo del CMPD ocupado en el lugar fue impactado por detrás por un vehículo que circulaba por la I-85. Tanto el agente como el conductor del otro vehículo fueron trasladados a hospitales locales con lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

El agente del CMPD fue atendido por heridas graves pero que no ponían en peligro su vida y fue dado de alta del hospital.

Agentes de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) y del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol (DWI) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizaron una evaluación al conductor, quien resultó estar bajo los efectos del alcohol. Tras recibir atención médica, arrestaron al conductor, Nicholas James Stedeford-Aaron, de 22 años, y lo colocaron custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

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Stedeford-Aaron está acusado de:

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas

Conducción temeraria que pone en peligro la vida

No ceder el paso a vehículos de emergencia con heridos

La investigación de este caso está en curso. La Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) es la agencia principal encargada de la investigación del accidente original. Para obtener más información sobre el accidente en el que estuvo involucrado un agente, consulte el informe: 20261010-0144-00.

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