Trump proclama el Día de Colón y rinde homenaje al histórico viaje de Cristóbal Colón

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una proclamación oficial para declarar el 12 de octubre de 2026 como el Día de Colón, conmemorando más de cinco siglos desde que el navegante cruzó el Atlántico para descubrir el Nuevo Mundo.

En un comunicado de la Casa Blanca, indicó que el primer mandatario destacó el valor, la aventura y la ingenuidad de Cristóbal Colón, recordando que en agosto de 1492 zarpó desde España con una tripulación de unos 90 hombres a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María para trazar una nueva ruta comercial hacia Asia.

De la misma manera, la proclamación subraya que, a pesar de las violentas tormentas y los más de dos meses de travesía en el océano Atlántico, Colón y su tripulación abrieron un nuevo capítulo en la historia de la exploración que sentó las bases para el nacimiento de la nación estadounidense.

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Instalan una réplica de Cristóbal Colón

Por otra lado, el presidente Trump señaló que su administración instaló este año una réplica exacta de la estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca, recordando que el monumento original fue derribado por manifestantes en Baltimore durante las protestas de julio de 2020.

Asimismo, el documento enfatiza el significado especial que esta fecha tiene para los ciudadanos italoamericanos, quienes encarnan un profundo amor por el país y una fe inquebrantable que fortalece de manera constante a las comunidades estadounidenses.

Por último, el mandatario hizo un llamado a todo el pueblo estadounidense para observar este día con ceremonias y actividades apropiadas, ordenando además que la bandera nacional sea izada en todos los edificios públicos del país en honor al histórico navegante.

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