Papa León XIV ingresará al Policlínico Gemelli para cirugía pulmonar

Vaticano.- El papa León XIV ingresará el martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo circunscrito en el pulmón, un hallazgo detectado durante revisiones médicas rutinarias recientes.

La Sala de Prensa de la Santa Sede detalló en un comunicado que el Pontífice mantendrá una estancia hospitalaria postoperatoria de aproximadamente una semana, mientras recibe múltiples mensajes de apoyo y solidaridad provenientes de iglesias y líderes políticos de todo el mundo.

El Papa León ingresará la mañana del 13 de octubre al hospital Gemelli – Vatican News https://t.co/kHak5A2Bje — Vatican News (@vaticannews_es) October 12, 2026

Ajustó su agenda pública

Por otro lado, indicaron que como consecuencia de la operación, el Santo Padre ajustó su agenda pública y no participará en las sesiones vespertinas del encuentro sobre Amoris laetitia que se lleva a cabo en la Sala Pablo VI.

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Asimismo, señalaron que la misa programada para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio, en lugar del Pontífice.

De la misma manera, precisaron que en cuanto a los documentos del evento, el Papa solicitó que el Informe de Síntesis no se publique de forma inmediata, con el firme deseo de revisarlo personalmente y aportar su opinión una vez que reciba el alta médica y abandone el hospital.

Por último, los organizadores destacaron que este cambio refleja el interés del Papa León XIV por involucrarse directamente en el proceso eclesial, asegurando que durante la eucaristía se elevarán oraciones especiales por su pronta recuperación.

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