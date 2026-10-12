Wilson, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte arrestaron a Antonio Javon Parker tras una investigación de un año sobre presuntas actividades de narcotráfico y posesión ilegal de armas. La Oficina de Investigación Estatal de Carolina del Norte (SBI, por sus siglas en inglés) anunció el caso después de concluir las pesquisas en septiembre de 2026.

SBI Announces Arrest in Year-Long Drug Trafficking Investigation (WAYNE COUNTY, N.C.) – A year-long investigation by the North Carolina State Bureau of Investigation (SB) and partner agencies has led to the arrest of Antonio Javon Parker on multiple drug trafficking and… pic.twitter.com/8hc0l6EWNS — NC SBI (@SBI1937) October 11, 2026

El SBI coordinó el trabajo con el Grupo de Trabajo Antidrogas de Goldsboro-Wayne, la Oficina del Sheriff del condado Wilson, el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los hallazgos de los investigadores permitieron obtener órdenes de arresto contra Parker.

Más de diez cargos relacionados con drogas y armas

Entre las acusaciones figuran dos cargos de tráfico de metanfetamina de nivel 3, uno de nivel 2 y dos cargos de tráfico de fentanilo de nivel 3. Parker también enfrenta una acusación por tráfico de cocaína de nivel 1.

La lista incluye posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto, posesión de un arma robada y posesión de una sustancia controlada de Lista I con intención de venderla o distribuirla. Además, las autoridades le atribuyen tres cargos por mantener una vivienda para actividades ilícitas.

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Durante el arresto, agentes de la Patrulla de Caminos encontraron narcóticos en poder de Parker en cantidades que alcanzan el umbral legal para cargos de tráfico. Por este procedimiento, también enfrenta cargos por tráfico de MDMA y posesión de cocaína, fentanilo y una sustancia controlada de Lista VI con intención de vender o distribuir. A estos señalamientos se suma una infracción por llevar un recipiente abierto de alcohol.

Incautaron metanfetamina, fentanilo y seis armas

La investigación permitió decomisar 1.375 gramos de metanfetamina, 288 gramos de fentanilo, 1.360 gramos de hongos de psilocibina y 42 gramos de cocaína.

Los agentes también incautaron más de 16.000 dólares en efectivo y seis armas de fuego. Una de ellas figuraba en los registros como robada.

Estas cantidades y los elementos incautados forman parte de las pruebas reunidas durante las pesquisas sobre las presuntas actividades ilícitas.

Permanece detenido sin derecho a fianza

Parker permanece en el Centro de Detención del condado Wayne sin derecho a fianza, según informó el SBI.

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Las autoridades continúan el proceso judicial correspondiente. Los cargos representan acusaciones formales y no determinan por sí solos la culpabilidad del detenido.

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