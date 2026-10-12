Charlotte, NC.- Tras una actuación que dejó muchas críticas en su derrota ante Brooklyn el martes 6 de octubre por la noche en el primer partido de pretemporada, los Charlotte Hornets se recuperaron de forma contundente y vencieron a los Milwaukee Bucks por 105-90 el domingo 11 de octubre por la noche en el Spectrum Center. your player of the game 🔥@brandmillerr | #HiveMentality pic.twitter.com/BphebFo1Ch — Charlotte Hornets (@hornets) October 12, 2026

Jugadores destacados En su debut en la pretemporada, Brandon Miller anotó 18 puntos (la mayor cantidad del partido) con un 6 de 15 en tiros de campo, cuatro triples, tres rebotes y cuatro asistencias en 23 minutos. Naz Reid le siguió de cerca con 16 puntos (7 de 14 en tiros de campo), Liam McNeeley y Sion James aportaron 11 puntos cada uno, y Moussa Diabate se quedó a dos puntos de un doble-doble (8 puntos, 11 rebotes y 2 bloqueos).

Tyler Herro lideró a Milwaukee con 18 puntos, encestando 6 de 13 tiros (3 de 6 desde la línea de tres puntos), además de capturar siete rebotes, la mayor cantidad del equipo. Ryan Rollins y Kyle Kuzma aportaron 12 puntos cada uno, y con esta derrota, los Bucks tienen un balance de 1-2 en la pretemporada.

Punto de inflexión Con una ventaja de dos puntos y a falta de poco menos de tres minutos para el final de la primera mitad, los Hornets desataron una racha imparable de 13-0 para irse al descanso con una ventaja de 60-45. Cinco jugadores diferentes anotaron durante este lapso, incluyendo triples de James, McNeeley y Royce O’Neale. A pesar de que los Bucks entraron en situación de bonus a mitad del tercer cuarto, Charlotte se llevó el parcial por 27-22 para ampliar su ventaja a unos insuperables 20 puntos a falta de solo 12 minutos.

Conclusiones destacadas

La primera unidad de reserva de Charlotte, compuesta por James, O’Neale, Tidjane Salaün y Ryan Kalkbrenner —todos con una participación de entre 12 y 23 minutos—, hizo un excelente trabajo manteniendo el ritmo del partido incluso durante los cambios de alineación. Gracias a su esfuerzo, Charlotte terminó el encuentro con una ventaja de 49-34 en puntos de los suplentes.

Tras una inusual diferencia de -4 en rebotes en su primer partido de pretemporada, los Hornets aprovecharon la menor estatura de los pívots de Milwaukee y dominaron los rebotes, 54-48. Y aunque los locales solo consiguieron tres rebotes ofensivos más (18-15), duplicaron con creces a los Bucks en puntos de segunda oportunidad, 24-11.

La notable reducción de pérdidas de balón (14) en comparación con el partido inaugural (25) permitió que la ofensiva de los Hornets encontrara el ritmo que tanto necesitaban. De sus 39 canastas, 29 fueron asistidas, y cuatro jugadores diferentes (McNeeley, Miller, James y Dennis Schröder) repartieron al menos cuatro asistencias cada uno.

Cita posterior al partido

“Pensé que nuestra intensidad defensiva y nuestra conexión alcanzaron otro nivel. Realmente creo que nuestros jugadores se pusieron las pilas. Creo que hubo muchísimas posesiones defensivas muy buenas, donde ves a un jugador haciendo un gran trabajo con el balón o siendo superado, la actividad de los cambios de marca, la cobertura del pick-and-roll, creo que nos estábamos presionando muchísimo entre nosotros”. – Charles Lee, entrenador de los Hornets, sobre la racha de 13-0 del equipo para terminar la primera mitad.

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