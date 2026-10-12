Raleigh, NC.- La votación anticipada presencial para las elecciones generales de 2026 comienza el jueves 15 de octubre y finaliza a las 3 de la tarde del sábado 31 de octubre en todos los condados de Carolina del Norte.
En todo el estado, se abrirán 370 centros de votación anticipada para los votantes de las elecciones generales. La votación anticipada es popular en las elecciones generales. En las elecciones generales de 2024, el 74% de los votantes emitieron su voto durante el período de votación anticipada; en 2022, lo hizo el 53%.
Lee también: Ciudadana peruana es imputada por votar ilegalmente en elecciones federales
“Esperamos que el período de votación anticipada transcurra sin contratiempos y con éxito”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal. “Quisiera agradecer a los administradores electorales de nuestros condados y a los miles de trabajadores electorales que garantizarán que los votantes puedan emitir su voto de forma segura y eficiente”.
Datos que deben saber
A continuación, se presentan 10 cosas que los votantes deben saber al comenzar la votación anticipada:
- Lugares de votación anticipada. Los votantes elegibles pueden emitir su voto en cualquier centro de votación anticipada de su condado. Para consultar los centros y horarios en los 100 condados, utilice el buscador de centros de votación anticipada. herramienta. Véase también Lugares de votación anticipada para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 (PDF). Los días de mayor afluencia en la votación anticipada suelen ser el primer día y los dos últimos.
- Boletas de muestra. Los votantes registrados pueden encontrar su boleta de muestra a través de la Búsqueda de votantes . herramienta. Para obtener información sobre los candidatos a la Corte Suprema de Carolina del Norte y a la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, consulte la Guía del votante judicial: Elecciones generales de 2026 La Junta Estatal no proporciona información detallada sobre los candidatos a otros cargos. Sin embargo, muchos medios de comunicación y grupos de defensa sí lo hacen. Muchos candidatos también tienen sitios web y cuentas en redes sociales. Conocer a los candidatos disponibles y familiarizarse con la papeleta electoral puede agilizar el proceso de votación.
- Inscripción el mismo día. Quienes no se inscribieron antes de la fecha límite del 9 de octubre pueden registrarse y votar durante el período de votación anticipada. Estos inscritos deben acreditar su elegibilidad y presentar un comprobante de domicilio, como una licencia de conducir u otro documento oficial, un recibo de nómina, una factura de servicios públicos o un extracto bancario con su nombre y dirección actuales. Para obtener más información, visite la página web «Inscríbase en persona durante la votación anticipada».
- Actualización del registro. Al registrarse para votar en un centro de votación anticipada, puede actualizar su nombre o dirección dentro del mismo condado, si es necesario.
- Traiga su identificación con foto. A todos los votantes se les pedirá que muestren una identificación con foto al registrarse. La mayoría de los votantes mostrarán su licencia de conducir, pero se aceptarán muchas otras formas de identificación con foto. Si tiene una identificación con foto pero no la trajo al centro de votación, puede (1) ir a buscarla y regresar al centro de votación para votar con una boleta regular, o (2) votar con una boleta provisional y traer una identificación válida a la oficina electoral de su condado antes del mediodía del martes 10 de noviembre. Si no puede mostrar una identificación con foto al votar, puede emitir una boleta provisional y llenar un Formulario de Excepción de Identificación con Foto en el centro de votación explicando el motivo. Puede encontrar más información sobre la identificación con foto en BringItNC.gov .
- Documentos de identidad con foto gratuitos. Cualquier votante registrado que necesite un documento de identidad con foto puede obtenerlo gratis en la junta electoral de su condado . hasta el final del período de votación anticipada. Para obtener más detalles, visite Obtener una identificación con foto de votante gratuita .
- Asistencia al votante. Los votantes que necesiten ayuda pueden traer a una persona elegible . para ayudarles a entrar y salir del centro de votación o a completar su papeleta. Los funcionarios electorales también están disponibles para ayudar a los votantes. El voto desde el automóvil está disponible para los votantes que no pueden entrar al centro de votación sin asistencia física debido a su edad o discapacidad física. Para obtener más información, visite Voto desde el automóvil. .
- No se permiten fotos de las papeletas. La ley de Carolina del Norte prohíbe fotografiar o grabar en video las papeletas de votación. Los votantes pueden usar dispositivos electrónicos en la cabina de votación para acceder a la información de los candidatos. Sin embargo, no pueden usar estos dispositivos para comunicarse con nadie ni para fotografiar su papeleta.
- Paz en las urnas. Todos los votantes deben respetar el derecho de los demás a participar en las elecciones. Los funcionarios electorales están capacitados para intervenir rápidamente ante cualquier incidente que pueda interferir con el ejercicio del voto. Intimidar a un votante es un delito. Los votantes que se sientan acosados o intimidados deben notificarlo inmediatamente a un funcionario electoral.
- Entrega de boletas de voto en ausencia. Los votantes que votan por correo pueden devolver la boleta por correo postal o entregarla a un funcionario electoral en un centro de votación anticipada en su condado. También pueden entregarla en persona a la junta electoral de su condado. Para obtener más información, consulte las Instrucciones detalladas para votar por correo. .
Para obtener más información sobre la votación anticipada, visite Vote Early in Person.