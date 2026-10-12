Raleigh, NC.- La votación anticipada presencial para las elecciones generales de 2026 comienza el jueves 15 de octubre y finaliza a las 3 de la tarde del sábado 31 de octubre en todos los condados de Carolina del Norte.

En todo el estado, se abrirán 370 centros de votación anticipada para los votantes de las elecciones generales. La votación anticipada es popular en las elecciones generales. En las elecciones generales de 2024, el 74% de los votantes emitieron su voto durante el período de votación anticipada; en 2022, lo hizo el 53%.

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“Esperamos que el período de votación anticipada transcurra sin contratiempos y con éxito”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal. “Quisiera agradecer a los administradores electorales de nuestros condados y a los miles de trabajadores electorales que garantizarán que los votantes puedan emitir su voto de forma segura y eficiente”.

Datos que deben saber

A continuación, se presentan 10 cosas que los votantes deben saber al comenzar la votación anticipada:

Para obtener más información sobre la votación anticipada, visite Vote Early in Person.

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