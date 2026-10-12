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EE.UU. arresta a Álvaro Pulido Vargas por caso de corrupción del régimen de Maduro

ESTADOS UNIDOS
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Foto: Cortesía X @DAGToddBlanche
Maria Gabriela Perez

Washington.- Las fuerzas del orden de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional  arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien enfrenta dos acusaciones formales federales en Estados Unidos correspondientes a los años 2019 y 2021.

Así lo anunció el fiscal general Todd Blanche  en sus redes sociales, en donde informó que los cargos contra Pulido Vargas están vinculados a presuntos esquemas multimillonarios de blanqueo de capitales y sobornos asociados al régimen de Nicolás Maduro.

Detalló que las investigaciones señalan que las acciones del imputado reflejan un desprecio total hacia los ciudadanos venezolanos, al corromper programas gubernamentales destinados a proveer alimentos, medicinas y viviendas esenciales para enriquecerse de manera ilícita.

Ver más: Alex Saab se declara culpable en Miami por lavado de dinero

Explotó el sistema financiero de EE.UU.

Por otro lado, el Departamento de Justicia destacó que el acusado explotó el sistema financiero estadounidense para canalizar dichos fondos fraudulentos, demostrando que ninguna distancia ni el paso del tiempo frenarán la persecución de estos delitos.

En este sentido, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de continuar cooperando estrechamente con agencias federales de procuración de justicia y socios internacionales para llevar a estos criminales ante la justicia en un tribunal de los Estados Unidos.

Por último, las autoridades estadounidenses señalaron que la detención de Pulido Vargas, quien también utilizaba el alias de «Germán Enrique Rubio Salas», se da en el marco de las acciones internacionales orientadas a combatir la corrupción transnacional vinculada a la cúpula del poder en Venezuela.

Es de mencionar, que Pulido se encontraba detenido en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, Rodeo 1, en donde también se encontraban detenidos varios estadounidenses, catalogados como presos políticos del régimen de Maduro.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad

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