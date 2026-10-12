EE.UU. arresta a Álvaro Pulido Vargas por caso de corrupción del régimen de Maduro

Washington.- Las fuerzas del orden de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien enfrenta dos acusaciones formales federales en Estados Unidos correspondientes a los años 2019 y 2021.

Así lo anunció el fiscal general Todd Blanche en sus redes sociales, en donde informó que los cargos contra Pulido Vargas están vinculados a presuntos esquemas multimillonarios de blanqueo de capitales y sobornos asociados al régimen de Nicolás Maduro.

🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime. His… pic.twitter.com/lTug2CVbQC — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026

Detalló que las investigaciones señalan que las acciones del imputado reflejan un desprecio total hacia los ciudadanos venezolanos, al corromper programas gubernamentales destinados a proveer alimentos, medicinas y viviendas esenciales para enriquecerse de manera ilícita.

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Explotó el sistema financiero de EE.UU.

Por otro lado, el Departamento de Justicia destacó que el acusado explotó el sistema financiero estadounidense para canalizar dichos fondos fraudulentos, demostrando que ninguna distancia ni el paso del tiempo frenarán la persecución de estos delitos.

En este sentido, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de continuar cooperando estrechamente con agencias federales de procuración de justicia y socios internacionales para llevar a estos criminales ante la justicia en un tribunal de los Estados Unidos.

Por último, las autoridades estadounidenses señalaron que la detención de Pulido Vargas, quien también utilizaba el alias de «Germán Enrique Rubio Salas», se da en el marco de las acciones internacionales orientadas a combatir la corrupción transnacional vinculada a la cúpula del poder en Venezuela.

Es de mencionar, que Pulido se encontraba detenido en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, Rodeo 1, en donde también se encontraban detenidos varios estadounidenses, catalogados como presos políticos del régimen de Maduro.

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