DHS condena políticas santuario de New York tras graves crímenes

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunció las consecuencias de las políticas santuario implementadas en el estado de New York bajo la administración de la gobernadora Kathy Hochul.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que estas medidas han permitido que inmigrantes en situación irregular permanezcan en las calles a pesar de contar con órdenes de retención del ICE, lo que ha derivado en agresiones graves contra ciudadanos inocentes.

Destacan casos emblemáticos

De la misma manera, en un comunicado del DHS detalló que entre los casos emblemáticos mencionados por las autoridades figura el de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero de 2024 en Georgia por Jose Antonio Ibarra, un miembro de la pandilla Tren de Aragua que había sido liberado previamente en Nueva York.

Ver más: USCIS abre nueva oficina de asilo en Charlotte

Asimismo, el informe destaca el fallecimiento de Richard Williams, un veterano de la Fuerza Aérea de 83 años que murió tras ser empujado a las vías del metro de Nueva York en marzo de 2026 por Bairon Posada-Hernandez, un ciudadano hondureño deportado en cuatro ocasiones previas.

Por otro lado, señalaron que en otras agresiones documentadas por la dependencia federal incluyen ataques con arma blanca a un detective de la policía y a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como la agresión sexual a una menor de 16 años en Huntington.

Por último, el DHS advirtió sobre las repercusiones de estas políticas más allá de las fronteras estatales, citando un accidente vial en Indiana provocado por un conductor extranjero que contaba con una licencia comercial de conducir emitida en el estado de Nueva York.

Vídeo: Aumento en tarifas migratorias