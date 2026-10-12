Departamento de Justicia procesa a un grupo de personas por delitos electorales

Washington.- El Departamento de Justicia anunció la presentación de cargos formales contra 16 personas, incluyendo a un inmigrante indocumentado, por su presunta vinculación con delitos electorales en todo el país.

En un comunicado, indicaron que las acusaciones dadas a conocer abarcan diversos ilícitos, tales como el voto de extranjeros en elecciones federales, declaraciones falsas de ciudadanía para registrarse o votar, sufragios en nombre de personas fallecidas y votaciones múltiples en un mismo proceso electoral.

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Detallaron que entre los casos reportados en distintos distritos judiciales figuran el de Patrick Perea en Nuevo México, acusado de intentar emitir la boleta en ausencia de su difunta esposa, y el de Forrest Scott Woody en Alabama, señalado por votar dos veces en las elecciones generales de 2024 en diferentes estados.

🗳️ Today the Justice Department announced charges involving 16 individuals, including an illegal alien, in connection with illegal voting, fraudulent voter registration, and related election crimes across the country. The cases include:

• Voting by aliens in federal elections… pic.twitter.com/a4vA6B6K0L — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 12, 2026

Presentaron cargos contra residentes permanentes

Asimismo, las autoridades federales informaron que presentaron cargos contra varios residentes permanentes y extranjeros en estados como Pensilvania, Alabama, Misuri, Idaho, Nueva Jersey, Ohio, Hawái y Kentucky por haber votado de manera ilegal sin contar con la ciudadanía estadounidense.

En este sentido, el Departamento de Justicia recordó que las denuncias, imputaciones e informes presentados constituyen meras acusaciones, por lo que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.

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