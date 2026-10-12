Allanan la residencia de la congresista demócrata Ilhan Omar

Washington.- Efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, ejecutaron una orden de registro judicial en la vivienda de la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, situada en el área de Washington D.C.

Así se conoció el lunes 12 de octubre a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que el Departamento de Justicia confirmó que el operativo responde al desarrollo de una pesquisa penal en curso, aunque las autoridades optaron por no ofrecer mayores detalles sobre las motivaciones específicas de la intervención.

Border Czar Tom Homan CONFIRMS the raid by HSI on Ilhan Omar was authorized by a search warrant signed by a Federal Judge. Homan confirmed that there was an ongoing investigation to us back in April. This is massive pic.twitter.com/yLisqUJ5u6 — ☀️✨ Rachel Speaks Out 🌙💜 (@Rachelspeakout1) October 12, 2026

Asimismo, a través de sus redes sociales, la congresista se pronunció sobre la situación, en donde indicó que «estoy bien. Que no haya error: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de armar a las fuerzas del orden federal. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política».

Ver más: DHS refuta la versión de New York tras el arresto del migrante

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be… — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026

Actores políticos se pronunciaron sobre el caso

De la misma manera, la información difundida por medios de comunicación señala que la actuación policial guardaría relación con una averiguación centrada en presuntas irregularidades migratorias atribuidas a la legisladora federal de origen somalí.

🚨 JUST IN: HSI INVESTIGATORS are on scene RIGHT NOW outside Somali Rep. Ilhan Omar's home DOJ is involved. The raid on her house took place at 6AM, PRE-DAWN: "Federal CRIMINAL investigation" 🔥 And the entire search even got JUDICIAL approval. Ilhan Omar is furious, agents… pic.twitter.com/ZeIC45iG7U — Donald Trump Jr Q (@Donaldtrumc1) October 12, 2026

Destacaron que el allanamiento se produce a escasos 22 días de los comicios de medio término, periodo en el cual la congresista busca conservar su escaño por el quinto distrito de Minnesota, lo que ha generado atención debido a las directrices que recomiendan prudencia a los fiscales en fechas cercanas a procesos electorales.

Por último, se conoció que diferentes actores políticos se han pronunciado sobre el caso; previamente, funcionarios gubernamentales habían señalado que la división investigativa del DHS analizaba posibles infracciones migratorias, recalcando que ninguna persona se encuentra exenta del cumplimiento de las leyes.

Vídeo: La Parada Dominicana regresa a Charlotte el 11 de octubre