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Allanan la residencia de la congresista demócrata Ilhan Omar

ESTADOS UNIDOS
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Allanan la residencia de la congresista demócrata Ilhan Omar
Foto: Cortesía X @IlhanMN
Maria Gabriela Perez

Washington.- Efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, ejecutaron una orden de registro judicial en la vivienda de la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, situada en el área de Washington D.C.

Así se conoció el lunes 12 de octubre a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que el Departamento de Justicia confirmó que el operativo responde al desarrollo de una pesquisa penal en curso, aunque las autoridades optaron por no ofrecer mayores detalles sobre las motivaciones específicas de la intervención.

Asimismo, a través de sus redes sociales, la congresista se pronunció sobre la situación, en donde indicó que «estoy bien. Que no haya error: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de armar a las fuerzas del orden federal. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política».

Ver más: DHS refuta la versión de New York tras el arresto del migrante

Actores políticos se pronunciaron sobre el caso

De la misma manera, la información difundida por medios de comunicación señala que la actuación policial guardaría relación con una averiguación centrada en presuntas irregularidades migratorias atribuidas a la legisladora federal de origen somalí.

Destacaron que el allanamiento se produce a escasos 22 días de los comicios de medio término, periodo en el cual la congresista busca conservar su escaño por el quinto distrito de Minnesota, lo que ha generado atención debido a las directrices que recomiendan prudencia a los fiscales en fechas cercanas a procesos electorales.

Por último, se conoció que diferentes actores políticos se han pronunciado sobre el caso; previamente, funcionarios gubernamentales habían señalado que la división investigativa del DHS analizaba posibles infracciones migratorias, recalcando que ninguna persona se encuentra exenta del cumplimiento de las leyes.

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