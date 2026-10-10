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Panamá moviliza ayuda humanitaria y recibe respaldo internacional tras el terremoto

INTERNACIONALES
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Panamá moviliza ayuda humanitaria y recibe respaldo internacional tras el terremoto
Foto: Cortesía X @JoseRaulMulino
Maria Gabriela Perez

Ciudad de Panamá.- Tras el fuerte sismo de magnitud 7,6, registrado el viernes 9 de octubre en el sur de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) coordina activamente el traslado de ayuda humanitaria hacia las diferentes regiones afectadas para brindar un apoyo oportuno a las familias damnificadas.

https://twitter.com/Sinaproc_Panama/status/2108802917188645210

Asimismo, a través de las redes sociales se conoció que el presidente José Raúl Mulino realizó recorridos oficiales por las localidades de Penonomé y Tonalá para supervisar las labores de emergencia, haciendo un llamado a la calma a toda la ciudadanía mientras el equipo de gobierno atiende la contingencia.

Habilitaron centros de acopio

Ante la emergencia, diversas figuras nacionales e internacionales se han manifestado, destacando la convocatoria del alcalde Mayer Mizrachi, quien anunció la habilitación de la Alcaldía de Panamá como centro de acopio para recibir ayuda humanitaria por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones.

Ver más: Fuerte sismo sacude Panamá y genera alertas de tsunami en la región

Asimismo, el mandatario panameño expresó su agradecimiento por los múltiples mensajes de solidaridad y ofrecimientos de asistencia enviados por jefes de Estado de la región y el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Panamá recibe apoyo internacional

Por otro lado, entre las muestras de apoyo exterior sobresalieron las declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recordó la generosidad histórica de Panamá hacia los venezolanos, así como los comunicados de respaldo emitidos por el presidente dominicano Luis Abinader.

Mientras que el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, indicó que “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos informó que, a solicitud de las autoridades panameñas, el Departamento de Estado se encuentra movilizando de manera rápida recursos y personal de apoyo, habilitando además líneas de emergencia consulares para los ciudadanos estadounidenses afectados.

Vídeo: NCDMV ya implementó el registro digital de vehículos

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