Panamá moviliza ayuda humanitaria y recibe respaldo internacional tras el terremoto

Ciudad de Panamá.- Tras el fuerte sismo de magnitud 7,6, registrado el viernes 9 de octubre en el sur de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) coordina activamente el traslado de ayuda humanitaria hacia las diferentes regiones afectadas para brindar un apoyo oportuno a las familias damnificadas.

https://twitter.com/Sinaproc_Panama/status/2108802917188645210

Asimismo, a través de las redes sociales se conoció que el presidente José Raúl Mulino realizó recorridos oficiales por las localidades de Penonomé y Tonalá para supervisar las labores de emergencia, haciendo un llamado a la calma a toda la ciudadanía mientras el equipo de gobierno atiende la contingencia.

Me encuentro recorriendo Penonomé y coordinando toda la ayuda posible de manera inmediata para los afectados. pic.twitter.com/2JOiaMfgik — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Agradecemos a Dios por proteger al pueblo panameño. Vamos a activar de inmediato un plan de evaluación estructural y de apoyo a todas las personas damnificadas. pic.twitter.com/14QSH5vlqN — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Habilitaron centros de acopio

Ante la emergencia, diversas figuras nacionales e internacionales se han manifestado, destacando la convocatoria del alcalde Mayer Mizrachi, quien anunció la habilitación de la Alcaldía de Panamá como centro de acopio para recibir ayuda humanitaria por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones.

Panameños y panameñas todos, residentes y extranjeros, empresas y ONG’s, ahora nos toca por Panama: desde las 8am estaremos recibiendo ayuda humanitaria en la Alcaldia de Panama como hicimos con Venezuela y Colombia— esta vez por nosotros mismos. pic.twitter.com/zPAdwhmMlT — Mayer Mizrachi (@Mayer) October 9, 2026

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Asimismo, el mandatario panameño expresó su agradecimiento por los múltiples mensajes de solidaridad y ofrecimientos de asistencia enviados por jefes de Estado de la región y el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026

Panamá recibe apoyo internacional

Por otro lado, entre las muestras de apoyo exterior sobresalieron las declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recordó la generosidad histórica de Panamá hacia los venezolanos, así como los comunicados de respaldo emitidos por el presidente dominicano Luis Abinader.

Estimado Presidente @JoseRaulMulino , cuente con el apoyo de los venezolanos en Panamá, en Venezuela y en el mundo, en estas horas de angustia y dolor. Panamá ha sido generosa con nuestra gente en los momentos más oscuros; sepan que hoy estamos con este noble y querido pueblo. https://t.co/D7IJ9D9LAa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 9, 2026

En nombre del pueblo dominicano, expreso mi solidaridad con nuestros hermanos de Panamá y con su Gobierno tras el terremoto ocurrido hoy. Estamos atentos para brindar cualquier asistencia que sea necesaria. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y comunidades… — Luis Abinader (@luisabinader) October 9, 2026

Mientras que el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, indicó que “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo. Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

Por último, el gobierno de los Estados Unidos informó que, a solicitud de las autoridades panameñas, el Departamento de Estado se encuentra movilizando de manera rápida recursos y personal de apoyo, habilitando además líneas de emergencia consulares para los ciudadanos estadounidenses afectados.

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