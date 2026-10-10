Keiko Fujimori crea Comando Unificado y supervisa penal El Milagro en Trujillo

Trujillo.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la creación de un Comando Unificado destinado a integrar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para combatir con mayor firmeza al crimen organizado.

A través de las redes sociales, se conoció que durante su visita a la ciudad de Trujillo, la mandataria llegó hasta el penal El Milagro para inspeccionar las instalaciones, supervisar personalmente el Centro de Control y evaluar los resultados de las requisas e intervenciones de seguridad ejecutadas en el recinto.

La presidenta Keiko Fujimori supervisó las acciones de seguridad en el penal El Milagro, en Trujillo, y los resultados de las requisas e intervenciones realizadas para combatir las actividades ilícitas dentro del establecimiento. Estas acciones se reforzarán con el Comando… pic.twitter.com/DASHdE77kg — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 9, 2026

El gobierno destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reforzar el control penitenciario, neutralizar las actividades ilícitas que operan desde el interior de las cárceles y recuperar la paz y el orden en el país.

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Supervisó los operativos especiales

Por otro lado, la jefa de Estado supervisó los operativos especiales llevados a cabo por la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Región Policial, enmarcados dentro de las acciones articuladas de las nuevas fuerzas conjuntas.

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De la misma manera, las autoridades indicaron que la implementación del Comando Unificado permitirá ejecutar operaciones especiales conjuntas, optimizando la respuesta del Estado para desarticular las redes delictivas y proteger de manera efectiva a los ciudadanos peruanos.

Por último, señalaron que con estas medidas en el ámbito carcelario y de seguridad ciudadana, el Ejecutivo busca fortalecer la presencia de la autoridad y garantizar una mayor capacidad de intervención frente a la delincuencia a nivel nacional.

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