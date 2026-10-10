Gobernador Stein insta a la preparación en NC ante el huracán Isaias

Raleigh N.C.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, y los funcionarios de manejo de emergencias instaron a todos los ciudadanos a mantenerse preparados ante el paso del huracán Isaias, el cual generará riesgos de inundaciones localizadas y fuertes vientos durante el fin de semana.

A través de un comunicado, el mandatario estatal enfatizó la importancia de prepararse sin entrar en pánico, recomendando a la población registrarse en las alertas locales de emergencia, armar un kit de provisiones y evitar por completo transitar por carreteras inundadas.

Por su parte, el director de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte, Will Ray, informó que partes del Equipo de Respuesta a Emergencias del Estado ya se encuentran activadas y se han posicionado equipos de rescate acuático y búsqueda urbana en puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, el secretario de Transporte, Daniel Johnson, señaló que el Departamento de Transporte monitorea de cerca las condiciones meteorológicas y desplegará operativos viales de seguridad en cuanto las condiciones permitan a las cuadrillas trabajar de forma segura.

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Advierten sobre inundaciones repentinas

Por otro lado, los informes meteorológicos advierten sobre acumulaciones generalizadas de lluvia de 2 a 4 pulgadas en las zonas montañosas y el este del estado, con posibles acumulados locales de hasta 6 u 8 pulgadas, lo que incrementa considerablemente el peligro de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Por último, las autoridades reiteraron una serie de directrices esenciales para la ciudadanía, entre las que destacan mantenerse informados a través de fuentes confiables, conservar los dispositivos móviles cargados y acatar estrictamente las instrucciones de los servicios de emergencia locales.

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