Gobernador Josh Stein promulga la ley que suspende el impuesto estatal a la gasolina en NC

Raleigh, N.C.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el viernes 9 de octubre, oficialmente la Ley de la Cámara 3, implementando la suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias del estado.

En un comunicado, indicaron que durante la firma del decreto, el mandatario señaló que el incremento en los precios de los alimentos, los servicios públicos y los combustibles vuelve el costo de vida insostenible, destacando que esta medida busca dejar más dinero en los bolsillos de los ciudadanos.

De la misma manera, detallaron que como parte de su estrategia para mitigar los costos de los combustibles, el gobernador también instruyó previamente al Departamento de Ingresos estatal para otorgar alivio de multas en el uso de diésel teñido de rojo hasta finalizar el año, consiguiendo además un respaldo federal similar para apoyar a los agricultores.

Buscan aumentar la oferta y accesibilidad de viviendas

Por otro lado, anunciaron que la administración estatal impulsa iniciativas orientadas a aumentar la oferta y accesibilidad de viviendas asequibles, recortando trabas burocráticas y reduciendo los requisitos excesivos de estacionamiento para fomentar la innovación en el sector inmobiliario.

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Asimismo, explicaron que el plan incluye acciones para frenar el alza en los costos de la salud mediante la Creación de la Comisión de Asequibilidad de la Atención Médica, sumado a un programa histórico de condonación de deudas médicas por un valor de 6.500 millones de dólares en beneficio de millones de residentes.

Por último, el gobierno local busca proteger el presupuesto de los contribuyentes a través de programas de eficiencia energética en los 100 condados y una inversión de 160 millones de dólares en subsidios para el sistema de cuidado infantil, reafirmando su compromiso de buscar soluciones duraderas asequibles durante todo el año.

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