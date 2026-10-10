EE.UU. lanza ambiciosa iniciativa para una nueva era dorada de la ciencia

Washington.- La Casa Blanca anunció que durante la cumbre «Science: A New Golden Age», el director Michael Kratsios presentó una serie de iniciativas estratégicas impulsadas por el presidente Trump con el propósito de mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y revitalizar el ecosistema de investigación frente a los retos del siglo XXI.

En un comunicado, indicaron que el plan gubernamental busca responder a la transformación radical del modelo de innovación, marcado por una mayor participación privada y la aparición de la superinteligencia artificial, mediante una movilización integral que une al gobierno federal, la industria privada y las universidades.

Contará con el respaldo de agencias federales

Por otro lado, detallaron que entre los anuncios clave destaca el impulso a The Genesis Mission, una iniciativa de superinteligencia científica respaldada por 15 agencias federales y una inversión de 5.000 millones de dólares destinada a resolver grandes desafíos nacionales en ciencia y tecnología.

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Asimismo, se anunciaron compromisos económicos y tecnológicos de socios industriales por 2.400 millones de dólares en capacidad de cómputo y modelos avanzados, además de nuevas inversiones conjuntas de la NSF y el DOE para desarrollar instrumentación de laboratorios autónomos en la nube.

Además, acotaron que para empoderar a la próxima generación de científicos, el gobierno implementará programas de apoyo temprano en STEM, becas aceleradas de seis años para estudios de grado y doctorado, y medidas para reducir la burocracia administrativa que consume gran parte del tiempo de los investigadores.

Por último, señalaron que las instituciones federales adoptarán prácticas de metasciencia y revisiones por pares más eficientes, al tiempo que se estrecharán lazos de cooperación internacional, como la Visión de Kioto, para garantizar la integridad científica y consolidar la primacía tecnológica estadounidense a nivel global.

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