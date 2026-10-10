EE.UU impone sanciones contra la CPI para proteger a los estadounidenses

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones oficiales contra la Corte Penal Internacional (CPI), prohibiendo transacciones financieras con el tribunal para cortar sus recursos y limitar su capacidad operativa.

El comunicado oficial publicado en su portal web señaló que tanto demócratas como republicanos han rechazado históricamente la premisa de que la CPI posea jurisdicción para procesar a ciudadanos, miembros de las fuerzas armadas, agentes de la Patrulla Fronteriza o líderes políticos de la nación norteamericana.

Asimismo, el gobierno estadounidense criticó las pretensiones de los magistrados internacionales de expandir su poder a expensas de la soberanía nacional, reafirmando que el presidente Donald Trump jamás permitirá que tribunales extranjeros enjuicien a estadounidenses.

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Mantienen la esperanza de buscar una solución diplomática

Por otro lado, Washington indicó que, a pesar de haber dado un margen prudente de tiempo a la corte y a sus Estados Parte para corregir el rumbo y atender las demandas de buena fe de Estados Unidos, ninguna de las partes ha tomado medidas significativas para frenar las amenazas contra el país.

No obstante, las autoridades estadounidenses señalaron que mantienen la esperanza de hallar una solución diplomática, por lo que la medida está estructurada para abrir un espacio de negociación donde los Estados Parte puedan presentar propuestas concretas.

Por último, el gobierno de Donald Trump advirtió que de no haber resultados favorables, continuará su campaña para desmantelar la CPI de manera gradual, esperando que sus propios aliados detengan los intentos de persecución judicial contra el personal militar de Estados Unidos.

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