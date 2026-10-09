USCIS abre nueva oficina de asilo en Charlotte

Charlotte, N.C.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el viernes 9 de octubre la apertura oficial de una nueva oficina de asilo ubicada en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

En un comunicado, explicaron que a partir del 13 de octubre de 2026, todos los extranjeros residentes en Carolina del Norte o Carolina del Sur que hayan presentado o estén presentando una solicitud de asilo pasarán a estar bajo la jurisdicción de esta nueva sede.

Se realizarán trámites mediante cita previa

Por otro lado, las autoridades migratorias indicaron que las instalaciones se encuentran ubicadas en el 128 South Tryon Street, Suite 600, Charlotte, Carolina del Norte 28202.

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De la misma manera, aclararon que todos los trámites y entrevistas se realizarán estrictamente mediante cita previa, sin atención a personas sin cita (walk-ins).

Aquellos solicitantes que sean programados para una entrevista de asilo deberán revisar cuidadosamente su notificación oficial para verificar la dirección exacta de presentación, así como las directrices para solicitar adaptaciones por discapacidad en caso de requerirlas.

Por último, indicaron que en caso de que los solicitantes necesiten reprogramar su entrevista previa a la cita establecida, el USCIS habilitó el número de contacto del centro de atención telefónica llamando al 1-800-375-5283.

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