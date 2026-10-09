Charlotte, NC.- Las baterías recargables alimentan todo tipo de dispositivos, desde teléfonos celulares y computadoras portátiles hasta herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas y juguetes. Sin embargo, cuando las baterías de iones de litio se dañan, se cargan incorrectamente o se desechan en los contenedores de basura y reciclaje domésticos, pueden representar un grave riesgo de incendio.

Este es el tema central de la Semana de Prevención de Incendios de este año, que se celebra del 4 al 10 de octubre. El lema de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), «Cargar con seguridad: La carga segura es un superpoder», destaca medidas sencillas que las personas pueden adoptar para comprar, cargar y desechar de manera segura las baterías de iones de litio.

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El mensaje cobra especial relevancia aquí en el condado Mecklenburg, donde este año se han registrado cerca de 40 incendios relacionados con baterías en los centros de reciclaje del condado, en el vertedero e incluso en los camiones locales de recolección de basura y reciclaje.

En un nuevo video, el Jefe de Bomberos del condado Mecklenburg, Matt Bixler, comparte consejos prácticos para que los residentes utilicen, carguen y desechen las baterías recargables de forma segura.

VEA EL VIDEO: El Jefe de Bomberos Matt Bixler comparte consejos de seguridad sobre baterías recargables

«Las baterías recargables forman parte de nuestra vida cotidiana, pero unos hábitos sencillos pueden marcar una gran diferencia a la hora de prevenir incendios», afirmó Bixler. «Queremos que los residentes sepan cómo cargar estos dispositivos de forma segura, reconozcan las señales de advertencia de una batería dañada y sepan cómo desecharlas correctamente».

Cargue con seguridad

Las baterías de iones de litio almacenan una gran cantidad de energía en un espacio reducido. Si se dañan o se utilizan incorrectamente, pueden sobrecalentarse, incendiarse o explotar.

La NFPA recomienda utilizar productos certificados por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y emplear el cable de carga original del dispositivo o uno aprobado por el fabricante. Los dispositivos deben cargarse sobre superficies duras y planas, evitando colocarlos en camas, sofás u otras superficies blandas que puedan retener el calor. Los residentes deben dejar de usar una batería si esta se calienta excesivamente, cambia de forma, presenta fugas, desprende un olor inusual o emite sonidos de chasquido o siseo.

No tire las baterías recargables a la basura

Las baterías recargables nunca deben desecharse con la basura doméstica ni colocarse en los contenedores de reciclaje de la acera. Estas baterías pueden aplastarse o dañarse durante la recolección y el procesamiento, lo que crea un riesgo de incendio en los camiones de recolección, las instalaciones de reciclaje y los vertederos.

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Los residentes del condado Mecklenburg pueden desechar las baterías recargables de forma gratuita en cualquiera de los centros de servicio completo de residuos sólidos del condado que cuenten con personal.

Prevenga los incendios antes de que ocurran

La Semana de la Prevención de Incendios refuerza la labor que realiza durante todo el año la Oficina del Jefe de Bomberos (Fire Marshal) del condado Mecklenburg. Esta oficina inspecciona escuelas y edificios comerciales, investiga incendios y ayuda a educar a la comunidad sobre los peligros de incendio y su prevención.

«La prevención de incendios consiste en identificar los riesgos antes de que ocurra un incidente», señaló Bixler. «Algo tan sencillo como dónde y cómo carga un dispositivo puede ayudar a prevenir un incendio en su hogar».

Los residentes pueden consultar los lugares para desechar baterías y obtener información adicional en MeckNC.gov/Batteries.

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