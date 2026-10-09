Charlotte, NC.- El Departamento de Información Pública de Mecklenburg County reunió por primera vez a periodistas y representantes de medios de comunicación hispanos el jueves 8 de octubre de 2026, en un encuentro que buscó fortalecer los vínculos con la prensa en español, dar a conocer recursos institucionales y promover el intercambio de información de interés para la comunidad.

La actividad se desarrolló entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el marco del Mes de la Herencia Hispana. La jornada ofreció una oportunidad para establecer contactos, conocer los programas disponibles y explorar nuevas vías de comunicación entre las autoridades locales y los medios que informan en español.

Según la información proporcionada por los organizadores, esta iniciativa representa el primer acercamiento de este tipo entre el Departamento de Información Pública de Mecklenburg y los medios hispanohablantes. El encuentro busca favorecer el acceso a información institucional y fortalecer la relación con una comunidad que necesita contenidos claros, oportunos y en su idioma.

Palabras de José Herrera

Durante la reunión, José Herrera, editor de Progreso Hispano News, compartió una reflexión sobre la responsabilidad del periodismo, la independencia editorial y los desafíos que afrontan los medios en la actualidad. Su intervención destacó la importancia de preservar la credibilidad, impulsar la investigación y defender la libertad de expresión.

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En su mensaje, Herrera señaló: “Permítanme llegar al punto clave de esta reunión, sobre el comportamiento de nuestro trabajo periodístico con independencia, para confirmarla con cátedra, porque el periodismo es una profesión que no se ve influido por amistades y que no teme a enemigo alguno; que no busca favores ni capta justificaciones.

Es una profesión en que la pasión, los prejuicios y el fanatismo son fatales para sus más altas aspiraciones, una profesión cuya práctica no puede estar incluida por un espíritu estrecho y partidista, sino que debe ser justa y equitativa frente a quienes sostienen opiniones contrarias y a gobiernos que les molesta nuestra misión de comunicar a la sociedad.”

Además dijo: «Sin embargo, existen falencias en nuestro trabajo periodístico, porque carece de objetividad e imparcialidad y ese no es el mensaje que muchos medios están brindando a la sociedad. Actualmente, el modelo informativo lo confunde con malas noticias, porque no estamos cumpliendo con las estructuras de la sana crítica, porque no tienen una línea editorial sino un espacio de columnas de opinión, pero no brindamos a la sociedad o a nuestros lectores una información que cubra los vacíos que un Estado está obligado a brindar al supremo mandante, el pueblo y su conjunto.

«A este malestar de la comunicación, los medios tenemos que mejorar con un periodismo de investigación, porque eso nos llevará a buscar la verdad para la cual nos formamos en las universidades», resaltó en sus palabras.

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También resaltó que: «En este conciso relato, lo más importante de un periodista es su honorabilidad y credibilidad ante la sociedad y sus lectores. Igual, valor tiene el medio de comunicación que publica nuestro trabajo periodístico. Por por los tanto, la credibilidad de los periodistas y de los medios nos conducen a una sabia orientación, sin que sean el juez en la comunicación; porque además, de sus sabia orientación, sin que sean protagonistas de los hechos y sucesos en la historia de la humanidad, les permite ser vigilantes del desarrollo humano en cada sociedad.

A su vez destacó:«Y cuando la expresión del periodista se transforma en columna vertebral de los intereses en una comunidad, éste por ser parte de esa misma sociedad no debe permitir jamas que los disfraces en los administradores del bien, porque son del pueblo, atrasen la realidad, la verdad y solo la verdad de ello que a una sociedad su derecho le asiste».

Indicó: «Es por esto, estimados amigos del pensamiento y la pluma, en pleno siglo XXI, debemos asociar la imagen de la televisión, la radio, y la pluma en la prensa, para rescatar valores humanos que hemos perdido en estos tiempos y, hoy en ascenso, ante la inteligencia artificial, que pretende ocupar el cerebro humano, tratando de liberarnos pero nos está encerrando en lugar de liberarnos, y que esta artificialidad merece estar regulada por el Estado, para proteger a la sociedad desde muy temprana edad.

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También dijo: «Importante recomendación que los periodistas no podemos prescindir, es de aquella que nos ampara y protege la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense, la libertad de expresión y pensamiento en un país en donde la democracia flamea con libertad. No quisiéramos experimentar nuevamente lo sucedido con los medios acreditados en la Casa Blanca hace pocos días, cuando el presidente Trump, impidió el acceso del trabajo periodístico a colegas de CNN,MS NOW».

Además: «Y esto es lo que hay:cuando un gobierno decide que los periodistas puedan entrar según lo favorable que sea su cobertura, ya no está combatiendo noticias falsas, está intentando controlar la información. La libertad de prensa no existe para proteger al presidente de las preguntas incómodas. Existe para proteger al pueblo de un presidente que no quiere responderlas. Particularmente, me permito trasladarles colegas y amigos, mi pensamiento:que todo en la vida es una enseñanza, nosotros sabremos qué aprendemos de ella».

Finalmente hay que destacar que el encuentro de Mecklenburg abrió así un espacio de intercambio entre instituciones y periodistas hispanos, con énfasis en el acceso a la información, la responsabilidad profesional y el papel de la prensa en la vida democrática.

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