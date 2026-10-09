Navanethem «Navi» Pillay es galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026

Oslo.- La abogada de derechos humanos y jurista internacional Navanethem «Navi» Pillay fue galardonada el viernes 9 de octubre con el Premio Nobel de la Paz 2026 en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel en un comunicado destacó la rigurosidad judicial, la integridad personal y el considerable valor demostrados por Pillay a lo largo de su extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941, Pillay comenzó su carrera defendiendo a activistas que lucharon contra el sistema del apartheid, fundando su propio bufete de abogados en 1967 y obteniendo un doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad de Harvard.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

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Fue Alta Comisionada de la OHCH

Por otro lado, indicaron que su contribución a la justicia global incluye haber sido nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), donde estableció precedentes clave al tipificar la violencia sexual y la propaganda como delitos de genocidio.

"Being a lawyer and a judge, I still want to verify this information." Navi Pillay – newly awarded peace laureate – didn't yet believe she had actually been awarded a Nobel Prize, standing in the courtroom where the Nuremberg trials took place. She told the room, "I think it's… pic.twitter.com/6b1TyJMT6P — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Asimismo, destacaron que desempeñó cargos de gran relevancia internacional como jueza de la Corte Penal Internacional (ICC) y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) entre 2008 y 2014.

Durante su carrera reciente, Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado y ejerció como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia (ICJ) en el caso de acusación de genocidio contra Myanmar.

Por último, el comité enfatizó que en un contexto de crecientes conflictos globales, la resolución pacífica de las disputas depende estrictamente de un sistema legal internacional que garantice la rendición de cuentas de los criminales de guerra y la justicia para las víctimas.

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