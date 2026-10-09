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Fuerte sismo sacude Panamá y genera alertas de tsunami en la región

INTERNACIONALES
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Fuerte sismo sacude Panamá y genera alertas de tsunami en la región
Foto: Cortesía X @SistemaDeAlerta
Maria Gabriela Perez

Panamá.- Un temblor de 7.0 grados de magnitud sacudió el territorio panameño al mediodía del viernes 9 de octubre, provocando que los habitantes de la capital abandonaran sus hogares y se congregaran en las calles en un estado de evidente conmoción.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado la intensidad del movimiento telúrico en 8.0 grados. Aunque posteriormente ajustó la cifra a la baja tras las evaluaciones técnicas correspondientes.

No han reportado víctimas

Asimismo, el epicentro del terremoto se localizó en el extremo sur del país centroamericano, a aproximadamente 9 millas al suroeste de la apartada comunidad de Pitaloza Arriba, de acuerdo con los reportes oficiales.

Ver más: Cifra de fallecidos por terremoto en Colombia sigue aumentando

Ante la magnitud del evento sísmico, el Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitió advertencias de tsunami para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han reportado víctimas fatales ni daños materiales significativos, mientras los equipos de emergencia continúan monitoreando las zonas cercanas al epicentro.

Vídeo: NCDMV ya implementó el registro digital de vehículos

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