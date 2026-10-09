Fuerte sismo sacude Panamá y genera alertas de tsunami en la región

Panamá.- Un temblor de 7.0 grados de magnitud sacudió el territorio panameño al mediodía del viernes 9 de octubre, provocando que los habitantes de la capital abandonaran sus hogares y se congregaran en las calles en un estado de evidente conmoción.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-10-09

Hora: 12:56:04PM hora local

Magnitud: 7.0

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/qNDh3gy3yM — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

#EnDesarrollo personas a las afueras del Plaza Edison evacuadas y áreas residenciales. Mantenga la calma y no ingresen hasta que las autoridades lo autoricen. — 🇵🇦 Sistema de Alertas y Emergencias Panamá (@SistemaDeAlerta) October 9, 2026

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado la intensidad del movimiento telúrico en 8.0 grados. Aunque posteriormente ajustó la cifra a la baja tras las evaluaciones técnicas correspondientes.

🔴URGENTE| #Terremoto 8.0 en Panamá 🇵🇦

🏚️Se esperan daños significativos en el occidente panameño

Profundidad: 33 km.

Es el sismo más grande en el país centroamericano

🌊Se espera un #tsunami para Panamá y Costa Rica

Datos: USGS pic.twitter.com/xnO5qkwqbQ — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

No han reportado víctimas

Asimismo, el epicentro del terremoto se localizó en el extremo sur del país centroamericano, a aproximadamente 9 millas al suroeste de la apartada comunidad de Pitaloza Arriba, de acuerdo con los reportes oficiales.

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Ante la magnitud del evento sísmico, el Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitió advertencias de tsunami para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Tsunami Info Stmt: M7.6 Panama 1056PDT Oct 9: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 9, 2026

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han reportado víctimas fatales ni daños materiales significativos, mientras los equipos de emergencia continúan monitoreando las zonas cercanas al epicentro.

🇵🇦🔴Videos ciudadanos muestran cómo se vivió el terremoto de magnitud de 8.0 en Panamá. El fuerte movimiento telúrico se sintió también en Colombia. Minuto a minuto: https://t.co/kt0YdUxVxA pic.twitter.com/NrtlIceChh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

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