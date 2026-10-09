Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte anunció el nombramiento de Federico Ríos como Oficial de Relaciones Internacionales, quien dirigirá la Oficina de Relaciones Internacionales, creada por el Ayuntamiento de Charlotte en el presupuesto del año fiscal 2027.

La población internacional de Charlotte sigue creciendo, y la ciudad se ha convertido cada vez más en un destino para los negocios globales, lo que se refleja en el flujo constante de oficinas corporativas, reubicaciones de sedes centrales y empresas internacionales que han abierto operaciones en la región.

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“A medida que nuestras conexiones internacionales se profundizan, necesitamos una función específica que ayude a alinear el enfoque de la ciudad, fortalecer las relaciones con nuestras comunidades y socios internacionales, y garantizar que Charlotte esté en posición de aprovechar al máximo su creciente prestigio global”, declaró el administrador municipal de Charlotte, Marcus D. Jones. “La experiencia de Federico en el establecimiento de relaciones entre el gobierno, la comunidad y el sector empresarial lo convierte en la persona idónea para dirigir esta nueva oficina a medida que Charlotte continúa consolidándose como una ciudad internacional”. La Oficina de Relaciones Internacionales apoya el acceso lingüístico, los servicios de integración y la labor de extensión comunitaria, y trabajará para elaborar una estrategia a largo plazo para las relaciones internacionales de la ciudad en colaboración con el departamento de Desarrollo Económico de la ciudad. “Me siento honrado de tener la oportunidad de regresar a la ciudad de Charlotte en un momento tan crucial y en un cargo tan importante”, dijo Ríos. “Me entusiasma trabajar junto a nuestra comunidad para desarrollar una estrategia que continúe fortaleciendo nuestros valores y fortalezas”. Ríos cuenta con más de dos décadas de experiencia en el gobierno local, organizaciones sin fines de lucro y filantropía, y posee una sólida trayectoria en la creación de alianzas entre el gobierno, organizaciones comunitarias e instituciones cívicas. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo Interino de la Coalición Latinoamericana y como Copresidente del Consejo Asesor del Gobernador de Carolina del Norte sobre Asuntos Latinos. Anteriormente, fue Vicepresidente Sénior de la Fundación para las Carolinas, donde asesoró a juntas filantrópicas, administró fondos de inversión comunitaria y lideró encuentros intersectoriales a través del Centro Robinson para el Liderazgo Cívico.

Anteriormente, Ríos fue subdirector de la Oficina de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigrantes de la ciudad, donde trabajó en iniciativas de movilidad económica, colaboró ​​con el Departamento de Salud del Condado Mecklenburg en el modelo Cure Violence y ayudó a diseñar y administrar SAFE Charlotte. Al principio de su carrera, en Communities In Schools of Charlotte-Mecklenburg, fundó el Programa de Servicios para Recién Llegados, que brinda apoyo a estudiantes inmigrantes y refugiados, basándose en su experiencia previa en servicios directos de salud mental y respuesta a crisis. Entre sus galardones se incluyen el premio Leadership in the Clouds Liderazgo Award, el premio Excelente Award por su servicio a la comunidad y su inclusión en la lista Power 100 del Charlotte Business Journal.

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