EE. UU. y la AN de Venezuela del 2015 reafirman su transición democrática

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión clave en Washington el viernes 9 de octubre con la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los avances logrados tras la operación Absolute Resolve, destacando que ya se han registrado progresos tangibles durante las dos primeras rondas de conversaciones con las autoridades interinas.

De la misma manera, el jefe de la diplomacia estadounidense ratificó el respaldo absoluto del gobierno norteamericano para consolidar un cambio político perdurable que devuelva la estabilidad a la nación sudamericana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. pic.twitter.com/WRrG6zwh0Y — USA en Español (@USAenEspanol) October 9, 2026

Realizarán una nueva ronda de negociaciones

Por otro lado, tras el encuentro se anunció que el próximo 14 de octubre dará inicio una nueva ronda de negociaciones, con la firme expectativa de continuar avanzando hacia la institucionalización de una democracia duradera.

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Productive meeting with @DinorahFiguera, President of Venezuela’s 2015 National Assembly. Following Operation Absolute Resolve, tangible progress has been achieved during the first two rounds of talks with the interim authorities. Looking ahead to the next round of talks… pic.twitter.com/5SCxrRrM40 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026

Por su parte, la líder opositora Dinorah Figuera agradeció públicamente el respaldo institucional, señalando que para Venezuela es una excelente noticia seguir contando con el apoyo de Estados Unidos en la búsqueda de la restitución de sus poderes públicos.

Gracias @SecRubio, en nombre de Venezuela son buenas noticias seguir contando con el apoyo de Estados Unidos para lograr nuestra ansiada democracia. https://t.co/Altbdf5RwX — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 9, 2026

Por último, ambas partes coincidieron en que este proceso, aunque complejo, representa la mejor oportunidad generacional para restaurar la democracia, la libertad y el progreso económico en favor de todo el pueblo venezolano.

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