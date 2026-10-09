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EE.UU. y la AN de Venezuela del 2015 reafirman su transición democrática

ESTADOS UNIDOS
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EE. UU. y la AN de Venezuela del 2015 reafirman su transición democrática
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión clave en Washington  el viernes 9 de octubre con la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los avances logrados tras la operación Absolute Resolve, destacando que ya se han registrado progresos tangibles durante las dos primeras rondas de conversaciones con las autoridades interinas.

De la misma manera, el jefe de la diplomacia estadounidense ratificó el respaldo absoluto del gobierno norteamericano para consolidar un cambio político perdurable que devuelva la estabilidad a la nación sudamericana.

Realizarán una nueva ronda de negociaciones

Por otro lado, tras el encuentro se anunció que el próximo 14 de octubre dará inicio una nueva ronda de negociaciones, con la firme expectativa de continuar avanzando hacia la institucionalización de una democracia duradera.

Ver más: Delcy Rodríguez anuncia desde la ONU elecciones futuras en Venezuela

Por su parte, la líder opositora Dinorah Figuera agradeció públicamente el respaldo institucional, señalando que para Venezuela es una excelente noticia seguir contando con el apoyo de Estados Unidos en la búsqueda de la restitución de sus poderes públicos.

Por último, ambas partes coincidieron en que este proceso, aunque complejo, representa la mejor oportunidad generacional para restaurar la democracia, la libertad y el progreso económico en favor de todo el pueblo venezolano.

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