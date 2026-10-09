DHS refuta la versión de New York tras el arresto del migrante

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió el viernes 9 de octubre las declaraciones de políticos santuario de New York a raíz de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que un agente utilizó su arma de fuego durante la detención de un inmigrante ilegal con vínculos con pandillas en la ciudad de Nueva York.

En un comunicado, las autoridades federales señalaron que los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban una operación selectiva en el Bronx para detener a Oscar Bengal, un ciudadano dominicano en situación migratoria irregular con antecedentes penales, quien desoyó las órdenes de las autoridades y embistió contra vehículos oficiales.

De la misma manera, el DHS y la dirección de ICE detallaron que, ante el riesgo inminente para la vida de los agentes y de los transeúntes, los funcionarios dispararon y alcanzaron de forma superficial al sospechoso, quien posteriormente recibió atención médica y fue trasladado a un centro de detención fuera del estado de New York.

"This is what I hate about fake news… when we’re doing a press conference on something you guys want to completely steer away when you realize that this isn’t someone that you should be defending." @SecMullinDHS The media’s narrative about this criminal illegal gang member… pic.twitter.com/ilZj6wOU88 — Homeland Security (@DHSgov) October 9, 2026

Rechazan las declaraciones del alcalde Mamdani

Por otro lado, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, criticó duramente las políticas de refugio vigentes y cuestionó las versiones difundidas por el alcalde de New York, Zohran Mamdani, defendiendo el trabajo de las fuerzas del orden federales en la protección de la seguridad nacional.

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«No sabíamos que el niño estaba en el coche, se lo puedo asegurar. Pero, ¿sabes quién sí lo sabía? Oscar. Oscar sabía que tenía un niño en su coche. Oscar eligió acelerar a gran velocidad y embestir dos vehículos diferentes, ya que parece que se dirigía hacia los oficiales. Y por eso, la indignación pública también debería dirigirse hacia este criminal, este matón, este pandillero, este posible asesino; la indignación debería estar con él por poner en peligro al niño de cinco años», acotó.

"We weren’t aware the child was in the car I can tell you that. But do you know who was? Oscar. Oscar knew he had a child in his car. Oscar chose to accelerate at a high rate of speed and ram two different vehicles as it appears he was going towards officers. And so the public… pic.twitter.com/83tXS6MOSL — Homeland Security (@DHSgov) October 9, 2026

El informe oficial destacó que el estado de Nueva York se ha negado a acatar cerca de 15,000 órdenes de retención migratoria (detainers) emitidas por ICE, lo que ha derivado en la liberación de individuos con múltiples cargos y condenas graves en los últimos años.

Por último, el organismo federal reafirmó su compromiso con la aplicación estricta de las leyes migratorias y la desarticulación de redes delictivas vinculadas a la criminalidad transnacional en todo el territorio estadounidense.

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