Carolina Ascent busca revancha ante Tampa Bay Sun

Charlotte, NC.- El Carolina Ascent viajará a Tampa este sábado 10 de octubre para enfrentar al Tampa Bay Sun en un encuentro que promete intensidad y una nueva oportunidad de ajustar cuentas deportivas. El equipo de Carolina buscará recuperarse de la derrota que sufrió ante el conjunto floridano durante el partido inaugural de la temporada en Charlotte y mantener su posición en lo más alto de la clasificación.

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El compromiso comenzará a las 6:00 p.m. en el Suncoast Credit Union Field, en Tampa, Florida. Los aficionados podrán seguir las acciones a través de Peacock y WCCB.

Un historial que anticipa otro duelo competitivo

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos muestran una rivalidad equilibrada. Durante la temporada 2025-2026, Carolina Ascent consiguió dos victorias, un empate y una derrota frente a Tampa Bay, con triunfos por 2-1 en los encuentros del 5 y 25 de abril de 2026.

Sin embargo, el Sun comenzó la nueva campaña con una victoria por 2-1 en Charlotte el pasado 29 de agosto. Reese Tappan marcó el único gol del Ascent en aquel compromiso, mientras Tampa aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

El historial general también refleja la paridad entre ambos clubes, con tres victorias para Carolina, tres para Tampa Bay y tres empates.

Carolina llega tras un empate con seis goles

En su presentación más reciente, el Ascent empató 3-3 frente al Sporting Jax en Charlotte y cortó una racha de tres victorias consecutivas. El conjunto local consiguió rescatar un punto después de un partido con constantes cambios en el marcador.

Baylee DeSmit adelantó al equipo visitante, pero Shea Groom igualó el resultado con un cabezazo en el minuto 40. En la segunda parte, Jill Aguilera aprovechó una jugada de tiro libre para poner el 2-1 a favor de Carolina.

Jacksonville respondió con dos tantos, incluido el primer gol profesional de AJ Hennessey y un penalti de DeSmit. No obstante, Carolina encontró nuevamente el empate gracias a una conexión entre Aguilera y Tappan, quien definió de volea para establecer el 3-3. Ava Cook estuvo cerca de conseguir la victoria en los minutos finales, pero la guardameta Kaitlyn Parks evitó el gol.

Tampa busca prolongar su buen momento

El Sun ocupa la sexta posición con un registro de dos victorias, un empate y tres derrotas, además de una diferencia de goles de +1. Después de vencer a Carolina en agosto, el equipo superó a Fort Lauderdale y extendió su racha invicta a cuatro encuentros.

En su partido más reciente, Tampa empató 1-1 ante Lexington SC. Shea Connors abrió el marcador en el minuto 31, pero Addie McCain igualó diez minutos después. Pese a dominar las estadísticas ofensivas, con 16 remates y cinco disparos a puerta, el Sun no encontró el gol de la victoria.

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Connors suma cinco tantos en la temporada y recibió el reconocimiento a Jugadora de la Semana de la octava jornada de la Gainbridge Super League. Sydny Nasello, por su parte, lidera las asistencias del equipo con dos.

Con Carolina decidido a defender el liderato y Tampa respaldado por su reciente invicto, el encuentro ofrecerá una nueva prueba para ambos conjuntos. El Ascent buscará imponer su juego como visitante, mientras el Sun intentará repetir el resultado de agosto y consolidar su recuperación en la clasificación.

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