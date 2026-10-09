Alcalde de NY exige la salida de ICE tras tiroteo contra un residente en el Bronx

New York.— El alcalde de New York, Zohran Kwame Mamdani, expresó su profunda indignación tras un tiroteo ocurrido en la tarde del jueves 8 de octubre en el vecindario de Marble Hill, en el Bronx, donde un residente neoyorquino fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba en su vehículo junto a un niño de 5 años, quien resultó físicamente ileso.

Los informes iniciales compartidos por el mandatario local indican que los agentes federales rodearon el automóvil antes de abrir fuego en repetidas ocasiones, calificando el hecho como una situación inaceptable e increíblemente grave que aterroriza a las comunidades de la ciudad.

This afternoon in Marble Hill, a New Yorker was shot by an ICE agent in a residential neighborhood. Early reports indicate agents surrounded him and a 5-year-old child in his car before firing multiple rounds. We believe the child was physically unharmed. This is an… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 8, 2026

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Exigirá al presidente Trump retirar a los agentes de ICE

Por otro lado, ante lo sucedido, el alcalde confirmó que se comunicará directamente con el Presidente de los Estados Unidos para exigir el cese inmediato de todas las operaciones de cumplimiento de ICE en territorio neoyorquino, enfatizando su postura de rechazo absoluto hacia la presencia de dicha agencia federal en vecindarios, hospitales y calles.

I am angry tonight. Because today ICE shot a New Yorker. They shot a New Yorker while his five year old child was in the car. ICE makes this city less safe. We want them out. Now. pic.twitter.com/ZizKB0OP7S — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 9, 2026

Mientras, que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aclaró a través de sus canales oficiales que los agentes locales no tuvieron ninguna participación en los hechos y confirmó que la persona herida se encuentra en un hospital cercano, consciente y recibiendo atención médica.

At around 4pm today, there was a shooting involving federal law enforcement agents in the Marble Hill neighborhood of the Bronx. The NYPD was not involved in the incident and was not on scene at the time of the shooting. The individual who was shot is at a nearby hospital and is… — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 8, 2026

Es de mencionar, que a través de diversos medios de comunicación se conoció que tras el incidente con los agentes federales, comunidades de New York, salieron a las calles para protestar contra las redadas migratorias, que se están realizando en la ciudad.

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