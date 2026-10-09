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Alcalde de NY exige la salida de ICE tras tiroteo contra un residente en el Bronx

INMIGRACIÓN
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Alcalde de NY exige la salida de ICE tras tiroteo contra un residente en el Bronx
Foto: Cortesía X @NYCMayor
Maria Gabriela Perez

New York.— El alcalde de New York, Zohran Kwame Mamdani, expresó su profunda indignación tras un tiroteo ocurrido en la tarde del jueves 8 de octubre en el vecindario de Marble Hill, en el Bronx, donde un residente neoyorquino fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba en su vehículo junto a un niño de 5 años, quien resultó físicamente ileso.

Los informes iniciales compartidos por el mandatario local indican que los agentes federales rodearon el automóvil antes de abrir fuego en repetidas ocasiones, calificando el hecho como una situación inaceptable e increíblemente grave que aterroriza a las comunidades de la ciudad.

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Exigirá al presidente Trump retirar a los agentes de ICE

Por otro lado, ante lo sucedido, el alcalde confirmó que se comunicará directamente con el Presidente de los Estados Unidos para exigir el cese inmediato de todas las operaciones de cumplimiento de ICE en territorio neoyorquino, enfatizando su postura de rechazo absoluto hacia la presencia de dicha agencia federal en vecindarios, hospitales y calles.

Mientras, que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aclaró a través de sus canales oficiales que los agentes locales no tuvieron ninguna participación en los hechos y confirmó que la persona herida se encuentra en un hospital cercano, consciente y recibiendo atención médica.

Es de mencionar, que a través de diversos medios de comunicación se conoció que tras el incidente con los agentes federales, comunidades de New York, salieron a las calles para protestar contra las redadas migratorias, que se están realizando en la ciudad.

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