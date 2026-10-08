Trump lanza una ambiciosa estrategia científica de más de 6.000 millones de dólares

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció que ha puesto en marcha un histórico conjunto de iniciativas científicas que superan los 6.000 millones de dólares en inversiones conjuntas entre el gobierno federal, la industria, el ámbito académico y la filantropía, con el propósito de inaugurar una nueva era dorada para la ciencia estadounidense.

En un comunicado, detalló que el plan estratégico, basado en un informe elaborado por el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, busca revitalizar y transformar por completo el ecosistema de investigación del país mediante una colaboración a escala nacional.

Indicaron que para impulsar la revolución científica impulsada por la superinteligencia (SI), se anunciaron 2.400 millones de dólares en herramientas y créditos de computación destinados al Consorcio de la Misión Génesis, gracias al respaldo de socios tecnológicos como NVIDIA, AMD y OpenAI.

Welcome to a NEW GOLDEN AGE OF SCIENCE. The Trump Admin just launched the biggest set of science initiatives in decades: $6B+ across government, industry, academia, & philanthropy. 🚀 pic.twitter.com/Pyvx6ixe2k — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2026

Reorientan las prioridades

Asimismo, el gobierno federal ha reorientado las prioridades del sector I+D sustituyendo las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) por criterios estrictos de mérito, implementando becas avanzadas y programas de doctorado acelerados para respaldar a los estudiantes y científicos jóvenes más brillantes.

Ver más: Trump reemplaza el término «Inteligencia Artificial» por «Super Inteligencia»

Además, señalaron que en el plano de las grandes metas nacionales, la NASA y el Departamento de Energía (DOE) consolidaron una alianza histórica para desarrollar energía nuclear espacial, proyectando misiones como el reactor de superficie lunar y naves con propulsión nuclear rumbo a Marte para 2028.

En este sentido, indicaron que para fomentar la innovación disruptiva por fuera de los esquemas tradicionales, la administración impulsa la creación de organizaciones de investigación independientes conocidas como X-Labs, respaldadas por más de 310 millones de dólares en compromisos del sector privado y filantrópico.

Por último, informaron que las principales agencias científicas han incorporado iniciativas de metaciencia para evaluar de manera experimental la eficacia en el financiamiento de la investigación, estableciendo incluso alianzas internacionales de cooperación para medir el impacto científico y acelerar la toma de decisiones.

Vídeo: TPS para salvadoreños: incertidumbre por renovación de licencias