Organizan una colecta de alimentos en Gaston County

Charlotte, NC.- Charitable Food Distributors, un grupo de trabajo de Gaston Cares y el Consejo de Política Alimentaria de Gaston County, está organizando una colecta de alimentos en todo el condado para ayudar a abastecer los estantes de los bancos de alimentos locales.

Se aceptarán donaciones desde ahora hasta el 31 de octubre de 2026 en Bargain Max en Eastridge Mall, 246 N. New Hope Road, Gastonia, durante su horario comercial (de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.).

Siete despensas de alimentos locales se han asociado con Bargain Max para recolectar donaciones y ayudar a nuestros vecinos necesitados. Debido al reciente aumento en el precio de los alimentos, la gasolina y otros productos básicos, muchas familias se enfrentan a decisiones difíciles sobre cómo gastar su dinero. Las despensas locales han visto una mayor necesidad en el condado Gaston. A medida que más familias solicitan ayuda y las donaciones de alimentos disminuyen, las despensas tienen dificultades para mantenerse abastecidas.

Esta campaña de recolección de alimentos ayudará a proporcionar alimentos nutritivos a personas y familias de todo el Gaston County, apoyando a los bancos de alimentos locales. Este es el primero de una serie de eventos trimestrales planeados para satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad.

Se anima a las empresas locales, iglesias, vecindarios y otras organizaciones a realizar donaciones:

Frutas enlatadas bajas en azúcar o sin azúcar

Verduras y frijoles enlatados bajos en sodio (sal).

Carne enlatada, atún y pollo

Manteca de cacahuete

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Cereales integrales y avena

Leche de larga duración

Sopas y refrigerios saludables

Tortillas o tostadas

Aceite de cocina

Chiles chipotle o jalapeños enlatados

Las donaciones se distribuirán a los bancos de alimentos participantes. Para obtener más información sobre el Grupo de Trabajo de Distribuidores de Alimentos Benéficos, visite One Gaston 2040 o envíe un correo electrónico a Yolanda Cumming .

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