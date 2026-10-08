Raleigh, NC.- Personal del Departamento de Transporte de Carolina del Norte se unió a estudiantes, familias y líderes estatales y locales para el Día Nacional de Caminar y Andar en Bicicleta a la Escuela, un evento nacional que destaca la importancia de rutas seguras, activas y accesibles para ir a la escuela.

El Día de Ir Caminando o En Silla de Ruedas a la Escuela es más que una tradición anual; es un importante recordatorio de cómo la movilidad moldea la vida de los niños, brindando a cada estudiante la oportunidad de abrazar la independencia, desarrollar hábitos saludables y sentirse conectado con su comunidad.

Un grupo de estudiantes y sus familias se reunieron en el Lakemont Swim and Tennis Club de Raleigh y formaron una caravana de bicicletas para ir juntos a la escuela. A lo largo del recorrido, se unieron más personas a pie antes de llegar a la escuela primaria Douglas Magnet. La caminata anual de la escuela fomentó hábitos saludables y destacó la importancia de la movilidad.

“A través de nuestro programa Rutas Seguras a la Escuela de Carolina del Norte, nos dedicamos a garantizar que todos, especialmente nuestros estudiantes, tengan opciones seguras para ir a la escuela, ya sea caminando, en bicicleta o en autobús”, dijo Brennon Fuqua, director de la División de Movilidad Integrada del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT). “Hoy se demuestra lo que es posible cuando las comunidades trabajan juntas para priorizar las rutas seguras a la escuela. Invertir en senderos seguros para caminar y andar en bicicleta significa invertir en nuestro futuro”.

El Día Nacional de Ir Caminando o en Silla de Ruedas a la Escuela se celebra en comunidades de todo el país para fomentar la seguridad de los peatones, apoyar estilos de vida saludables y crear vínculos entre familias, escuelas y líderes locales.

Para obtener más información sobre el programa Rutas Seguras a la Escuela de Carolina del Norte, visite su sitio web.