Imputan cargos de tortura y narcoterrorismo a Nicolás Maduro y Cilia Flores

New York.- Las autoridades judiciales de los Estados Unidos presentaron una nueva acusación formal de reemplazo que incrementa drásticamente la presión legal sobre el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sumando graves acusaciones por tortura y narcoterrorismo.

El director del FBI, Kash Patel, detalló en sus redes sociales que Maduro enfrenta un cargo de conspiración para cometer tortura, mientras que a la ex primera dama se le imputan un cargo por el mismo delito y otro por narcoterrorismo.

Following an FBI investigation with our interagency partners, this morning ousted President of Venezuela Nicolás Maduro is now charged by superseding indictment with one count of Conspiracy to Commit Torture — also charging former First Lady of Venezuela Cilia Flores de Maduro… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 8, 2026

De la misma manera, se conoció que de acuerdo con el documento judicial presentado este jueves 8 de octubre de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el régimen chavista sometió a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a tratos inhumanos mientras se encontraban bajo custodia gubernamental en Venezuela, incluyendo el uso de sustancias químicas, descargas eléctricas y agresiones sexuales.

MADURO, IMPUTADO DE NUEVO POR CASOS DE TORTURA Y GRAVES ABUSOS DE DETENIDOS ESTADOUNIDENSES. https://t.co/efJGtlicrG pic.twitter.com/k1hFlU4124 — David Alandete (@alandete) October 8, 2026

Asimismo, el fiscal general Todd Blanche, en sus redes sociales, señaló que “acaba de destaparse una acusación que reemplaza a la anterior, imputando a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores por conspiración para cometer tortura, incluyendo la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas, además de los delitos de tráfico de narcóticos y de armas ya imputados”.

“Desde su captura y arresto, el Departamento de Justicia, ha estado trabajando para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos, y estas acusaciones adicionales reflejan el compromiso de esta Administración para impartir justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, afirmó.

A superseding indictment was just unsealed charging Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores with conspiracy to commit torture, including the alleged torture of United States citizens for over two decades, in addition to the narcotics trafficking and weapons offenses already… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 8, 2026

Reiteran la defensa de la seguridad nacional

Por otro lado, es de mencionar, que estas imputaciones amplían la causa penal derivada de la histórica operación de captura ejecutada en enero por fuerzas federales y coordinada por múltiples agencias, lideradas por el Departamento de Guerra, la cual permitió extraer a Maduro y a Flores de su residencia en Caracas para ser trasladados a territorio estadounidense.

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Ambos procesados se encuentran recluidos en Nueva York y previamente se habían declarado no culpables de los señalamientos originales de narcotráfico, enfrentando ahora la posibilidad de recibir penas de cadena perpetua.

Asimismo, el director del FBI enfatizó que estas acciones reafirman el compromiso inquebrantable de la justicia norteamericana con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la defensa de la seguridad nacional.

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