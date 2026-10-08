HHS implementa medidas para investigar lesiones por vacunas

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) anunció que puso en marcha el jueves 8 de octubre de 2026 una serie de acciones institucionales destinadas a optimizar la manera en que el gobierno federal identifica, documenta, investiga y responde a los problemas de salud posteriores a la inmunización.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., señaló que es fundamental escuchar a los pacientes y familias que reportan problemas tras la vacunación en lugar de desestimarlos, con el objetivo de construir un sistema que siga la evidencia y recupere la confianza pública.

En un comunicado, indicaron que como parte de estas iniciativas, el Instituto Nacional de Salud (NIH) inauguró el 5 de octubre de 2026 una clínica especializada en su campus de Bethesda para unificar la atención clínica directa y la investigación científica sobre estas dolencias.

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Reembolsar a los médicos el tiempo invertido

Asimismo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) propusieron una nueva política para reembolsar a los médicos por el tiempo invertido en reportar sospechas de eventos adversos al sistema oficial.

De la misma manera, indicaron que las normativas federales de tecnología sanitaria exigirán que los historiales clínicos electrónicos registren de manera estandarizada los eventos adversos vinculados a las vacunas, facilitando su seguimiento en todo el sistema médico.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) iniciaron la modernización de la plataforma VAERS mediante un nuevo contrato adjudicado el 28 de septiembre de 2026 para mejorar su accesibilidad en dispositivos móviles.

Por último, señalaron que con estas medidas a nivel federal, el HHS busca conectar la atención al paciente, el registro médico y la supervisión de seguridad para fortalecer la investigación y optimizar los estándares de salud pública.

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