El NWS emite advertencias urgentes ante el inminente impacto del huracán Isaías

Washington.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia urgente alertando sobre la llegada de una marejada ciclónica potencialmente mortal que afectará desde la desembocadura del río Misisipi hasta Suwannee, en Florida, instando a los residentes en zonas bajo alerta a acatar las instrucciones de las autoridades locales y evacuar de inmediato si así se les solicita.

En un comunicado, el organismo meteorológico pronosticó la llegada de vientos destructivos con fuerza de huracán en sectores de Florida Panhandle, el sur de Alabama y el sur de Misisipi, donde se encuentra vigente un aviso de huracán, por lo que la población debe prepararse para afrontar cortes prolongados en el suministro eléctrico.

A life-threatening storm surge is expected from the Mouth of the Mississippi River to Suwannee, Florida. Residents in the warning area should follow advice given by local officials and evacuate immediately if told to do so. Damaging hurricane force-winds are expected over… pic.twitter.com/yKhKuzzCOH — National Weather Service (@NWS) October 8, 2026

Riesgo de inundaciones repentinas

Por otro lado, detallaron que las proyecciones indican que se registrarán ráfagas de viento peligrosas en gran parte de las zonas centrales y septentrionales de Alabama, así como en porciones del oeste y norte de Georgia con mayor intensidad en regiones de mayor elevación.

Ver más: Alerta en México por huracán Polo de categoría 5

En este sentido, las autoridades anticiparon que se requerirán nuevas alertas y avisos de tormenta tropical y vientos fuertes en las próximas horas.

Asimismo, en cuanto a las precipitaciones, el paso de la tormenta dejará acumulados de lluvia cuantiosos en la costa central del Golfo estadounidense y en amplias zonas del sureste desde el viernes 9 de octubre y durante todo el fin de semana, incrementando significativamente el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y crecidas considerables en los ríos.

Vídeo: Guía para “desnaturalizar” a quienes hicieron fraude