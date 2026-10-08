EE.UU. incauta 90 cargamentos de combustible destinados ilegalmente a Cuba

Miami.- Las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami y Houston, en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, lograron la incautación y retención de 90 envíos de combustible de biodiésel valuados en más de 2.8 millones de dólares, los cuales pretendían ser exportados de manera ilegal hacia Cuba en violación de la legislación federal estadounidense.

En un comunicado, explicaron que las investigaciones conjuntas determinaron que el gobierno cubano utilizaba a la entidad ENETEC S.A. como fachada para recibir carburantes sustraídos de los controles comerciales de Estados Unidos. A principios de septiembre de 2026, los oficiales detectaron las operaciones ilícitas saliendo desde Port Everglades y el puerto de Houston.

“@HSI_HQ has a global footprint that allows us to operate not only from the United States but abroad as well.” — @HSI_Miami Special Agent in Charge, Jose R. Figueroa This administration will continue to identify, disrupt and investigate efforts to evade U.S. sanctions, protect… pic.twitter.com/Ftphvhojoa — Homeland Security (@DHSgov) October 7, 2026

Bloquearon 71 cargamentos más

En este sentido, indicaron que como resultado de las acciones operativas, las autoridades bloquearon un total de 71 cargamentos que sumaban aproximadamente 496.000 galones en Port Everglades.

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Acotaron además que lograron retener de forma preventiva otros 19 envíos que contenían cerca de 119.000 galones en el puerto de Houston.

Asimismo, las agencias federales fundamentaron estas medidas cautelares en presuntas infracciones a las leyes de exportación, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las normativas que regulan el control comercial.

Por último, los funcionarios reafirmaron su compromiso absoluto con la seguridad nacional y la estricta observancia de los embargos vigentes, advirtiendo que continuarán desarticulando redes comerciales fraudulentas destinadas a abastecer de recursos al régimen cubano al margen de la ley.

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