De La Espriella promete dar con los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Bogotá.— Durante un evento celebrado en la capital colombiana, el presidente Abelardo De La Espriella fue condecorado con el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay 2026, ocasión en la que pronunció un firme discurso en memoria del fallecido ex precandidato presidencial del Centro Democrático.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que ante los asistentes, el mandatario aseguró categóricamente que el asesinato del dirigente político no quedará impune bajo su administración, enfatizando que las investigaciones no deben limitarse únicamente a los ejecutores materiales del crimen.

El jefe de Estado enfatizó que, si bien la justicia ha avanzado en la reconstrucción de parte de la estructura criminal, aún es imperativo revelar con nombres propios y pruebas quiénes ordenaron el magnicidio.

Recibo con honor el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay. ¡Firme por la Patria!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/cMZ1l5i3Xp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 8, 2026

Utilizará todos los mecanismos para capturar a los responsables

Por otro lado, en su intervención, De La Espriella ratificó su compromiso personal y gubernamental con la familia y la nación, advirtiendo que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales para cazar uno a uno a los responsables hasta alcanzar el nivel más alto de la autoría intelectual.

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Por último, el mandatario recordó la cercanía que mantenía con Uribe Turbay y cuestionó con dureza al expresidente Gustavo Petro por haber emitido declaraciones desobligantes en contra del exsenador durante el periodo en que ocurrió el atentado.

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