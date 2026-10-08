Charlotte FC prepara una noche de fútbol y fiesta ante FC Dallas

Charlotte, NC.- El Charlotte FC recibirá al FC Dallas el sábado 10 de octubre en el Bank of America Stadium, en una jornada que combinará fútbol, actividades para los aficionados y una programación especial antes del encuentro.

Injury Update: Archie Goodwin underwent successful surgery Tuesday morning. Goodwin had surgery to address his plantar plate tear. Goodwin is expected to be sidelined between four to five months. pic.twitter.com/Xsw9Vc4rTO — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 7, 2026

El partido comenzará a las 7:40 p. m., pero la actividad en los alrededores del estadio arrancará varias horas antes. Los estacionamientos abrirán a las 11:00 a. m., mientras que la taquilla y la reunión de aficionados comenzarán a las 3:30 p. m.

La reunión de simpatizantes tendrá lugar en 703 McNinch St., donde los seguidores podrán concentrarse antes de dirigirse al estadio.

A las 5:30 p. m. abrirá la tienda oficial del equipo, con acceso únicamente desde el interior del estadio. En ese mismo horario comenzará la entrada anticipada para los abonados, disponible exclusivamente por la puerta este de Blue Cross NC. El club aclaró que solo los abonados podrán ingresar antes de las 6:00 p. m.

Las puertas generales del estadio abrirán a las 6:00 p. m.. Media hora después, a las 6:30 p. m., comenzará la marcha de simpatizantes, una de las actividades previstas para animar el ambiente previo al encuentro.

Los jugadores saldrán al campo para el calentamiento a las 6:50 p. m., mientras que el programa previo al partido comenzará a las 7:15 p. m.. El equipo recomienda a los aficionados llegar temprano a sus asientos para disfrutar de la celebración.

Como parte de la programación, los seguidores podrán participar en una de las tradiciones de cada jornada: la interpretación del Himno Nacional junto a los aficionados presentes en el estadio.

El esperado enfrentamiento entre Charlotte FC y FC Dallas comenzará finalmente a las 7:40 p. m.

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La jornada también tendrá un atractivo especial para quienes lleguen temprano. Los primeros aficionados en ingresar recibirán una bufanda con capucha de edición limitada, cortesía de Blue Cross NC.

El club recomienda a todos los asistentes tener preparada su entrada digital antes de llegar a los accesos, con el objetivo de facilitar el proceso de ingreso y evitar demoras.

Charlotte FC y FC Dallas se enfrentarán este sábado 10 de octubre en una jornada que promete extender la experiencia del fútbol más allá del partido, con actividades para los seguidores desde las primeras horas de la tarde.

Con información de Charlotte FC

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