Raleigh, NC.- El Gobernador Josh Stein y el gobernador de Carolina del Sur, Henry Dargan McMaster, encabezaron un grupo bipartidista de 29 gobernadores que hicieron un llamado a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y de defensa.

Ampliar la disponibilidad de oportunidades de capacitación para las fuerzas del orden estatales, locales, tribales y territoriales, así como para los funcionarios penitenciarios y el personal de la Guardia Nacional, para mitigar los sistemas aéreos no tripulados (UAS) descontrolados. En una carta dirigida al Fiscal General de los Estados Unidos, Todd Blanche, al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al Director del FBI, Kash Patel, los gobernadores instaron al gobierno federal a garantizar que las agencias cuenten con la capacitación necesaria para utilizar de manera segura y eficaz las nuevas facultades otorgadas en virtud de la Ley de Cielos Más Seguros.

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“Los drones pueden ser herramientas útiles para la seguridad pública y la respuesta a emergencias, pero cuando se usan con fines maliciosos, pueden representar graves amenazas para nuestras comunidades, infraestructura crítica y centros penitenciarios”, declaró el gobernador Josh Stein.

“La Ley de Cielos Más Seguros brinda a las fuerzas del orden estatales nuevas herramientas para proteger a la población de estas amenazas, y dichas herramientas solo son efectivas si quienes las utilizan cuentan con la capacitación necesaria. Mis colegas gobernadores de ambos partidos y yo instamos al gobierno federal a ampliar el acceso a la capacitación federal aprobada en materia de control de drones para que podamos implementar un enfoque integral del gobierno que permita aplicar estas facultades de manera segura y eficaz”.

Peticiones

Los gobernadores están pidiendo lo siguiente:

Ofrecer más oportunidades de capacitación a las fuerzas del orden estatales, locales, tribales y territoriales para reducir los tiempos de espera, los costos de viaje y las interrupciones operativas.

Capacitación especializada en sistemas antidrones para funcionarios penitenciarios, incluyendo autoridades legales, recolección de pruebas, coordinación con las fuerzas del orden y respuesta operativa segura.

Se ha ampliado el entrenamiento antidrones para el personal de la Guardia Nacional con el fin de apoyar las misiones de seguridad nacional, los grandes eventos públicos, la respuesta a emergencias y la protección de infraestructuras críticas.

En septiembre de 2025, el gobernador Stein encabezó un grupo bipartidista de 31 gobernadores que redactaron una carta al gobierno federal abogando por una acción urgente para abordar la amenaza que representan los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) para la infraestructura crítica del país y la seguridad pública. En diciembre, el Congreso enmendó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año fiscal 2026 con la inclusión de la Ley de Cielos Más Seguros, autorizando a las fuerzas del orden y a los funcionarios penitenciarios, bajo la supervisión de agencias federales, a proteger a las comunidades de las amenazas de los drones. Este rápido logro bipartidista puso de manifiesto el compromiso del gobernador Stein con la seguridad de los habitantes de Carolina del Norte.

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En su papel de copresidente del Consejo de Gobernadores, el gobernador Stein también ha recomendado establecer una Oficina Nacional de Coordinación contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS); destinar 500 millones de dólares en fondos y apoyo federales para tecnología, capacitación y personal de lucha contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS); y aprovechar la experiencia y los recursos de las asociaciones público-privadas para desarrollar estrategias C-UAS eficaces.

Haga clic aquí para leer la carta de los gobernadores a los funcionarios federales.

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