Opción Fin de Semana: Festivales gratuitos de Otoño

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay varios festivales de Otoño.
Festival de Cerámica de Otoño Carolina Clay Matters
El festival de cerámica de otoño Carolina Clay Matters tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en McAlpine Business Park, 8300 Monroe Road, Charlotte, Carolina del Norte.
La entrada y el aparcamiento son gratuitos.
Descubre el arte cerámico de más de 80 artistas locales en el Festival de Cerámica de Otoño de 2026. Este evento anual reúne a profesionales experimentados y ceramistas emergentes del área metropolitana de Charlotte, ofreciendo una impresionante variedad de creaciones artesanales en arcilla.
También habrá puestos de comida, café, flores, música en vivo, una rifa y mucho más.
Festival de Otoño de St. Luke’s
El Festival Anual de Otoño de St. Luke tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el edificio de educación de la Iglesia Católica St. Luke, ubicado en 13700 Lawyers Road, Mint Hill, Carolina del Norte.
La entrada es gratuita y toda la comunidad está invitada.
El festival incluye:
- Toca un camión hasta las 11:30 a. m.
- Zona infantil gratuita
- Más de 25 vendedores
- Pintura facial
- Venta de pasteles
- Venta de libros usados
- Música
- Subasta de cestas de regalo
- Juegos
- Alimentos a la venta
- Tienda de otoño de St. Luke: Calabazas, mermeladas y flores.
- Rifas
Festival Fall for Matthews
La Cámara de Comercio de Matthews presenta el evento «Otoño para Matthews» el sábado 10 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el centro de Matthews.
Este es un evento gratuito que tendrá lugar en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte.
Actividades:
- Vendedores de artesanías
- Proveedores comerciales
- Zona infantil
- Música en vivo
- Vendedores de comida
- Pueblo de la próxima generación
Festival de otoño en Pritchard at South End el 10 de octubre
Pritchard at South End, 1117 South Boulevard, Charlotte, NC, organiza un festival de otoño el sábado 10 de octubre de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Este es un evento gratuito para toda la familia.
El festival incluye:
- Juegos de estilo feria
- Pintura facial
- Castillos inflables
- Truco o trato en el maletero
- Perritos calientes gratis
Se anima a los asistentes a acudir disfrazados, pero no es obligatorio.