Charlotte, NC.- La violencia doméstica por parte de la pareja íntima es un patrón de comportamiento abusivo utilizado por una persona para obtener o mantener poder y control sobre su pareja. La violencia de pareja es un problema grave y generalizado que afecta a personas de todas las razas, edades, géneros, orígenes socioeconómicos, niveles educativos y estratos de ingresos, y que adopta muchas formas, incluyendo el abuso físico, sexual, verbal, emocional, psicológico, tecnológico y financiero.

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La Junta de Comisionados de Mecklenburg County proclamó octubre como el Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica bajo el lema «Con las sobrevivientes, siempre». El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ha reportado seis homicidios relacionados con la pareja íntima en lo que va de 2026, en comparación con cuatro en 2025, 12 en 2024 y seis en 2023. Las estadísticas nacionales indican que más de una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufren abusos por parte de su pareja íntima en algún momento de sus vidas.

Se ha programado una amplia variedad de actividades comunitarias para destacar a las sobrevivientes de violencia doméstica, educar a la comunidad y promover recursos y esperanza para la sanación.

Vigilia a la luz de las velas: La Junta Asesora sobre Violencia Doméstica de Charlotte-Mecklenburg organizará una vigilia a la luz de las velas.

Jueves, 8 de octubre

6:00 p. m. – 8:00 p. m.

Centro de Servicios del Condado Valerie C. Woodard, 3205 Freedom Drive, Entrada D, en Charlotte

Tercera Caminata Anual de Empoderamiento y Concientización sobre la Violencia Doméstica: Una caminata organizada en conjunto con el Día de la Sobreviviente de Violencia Doméstica que contará con música, actividades para niños, refrigerios, oradores invitados, historias de sobrevivientes y más.

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Domingo, 11 de octubre

12:30 p. m. – 3:30 p. m.

Pineville Lake Park 909 Lakeview Dr. en Pineville

Los residentes pueden obtener más información e inscribirse.

La caminata está organizada por Shanté Cotton —sobreviviente de violencia doméstica, activista y miembro del Grupo de Oradores sobre Violencia Doméstica del Condado Mecklenburg— en colaboración con la División de Prevención e Intervención de los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg. Entre los invitados especiales y las organizaciones colaboradoras que participarán este año se encuentran:

Susan Rodriguez-McDowell, Comisionada del Condado (Distrito 6)

Safe Alliance

Legal Aid of North Carolina

Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg

Proyecto de Atención Médica para la Violencia Doméstica de Atrium Health y enfermeras S.A.N.E. (Enfermeras Examinadoras de Agresiones Sexuales)

Vístase de morado: El «Jueves Morado» (*Purple Thursday*) o «Día de Vestir de Morado» (*Go Purple Day*) es una jornada nacional de acción que se celebra el 15 de octubre, durante el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Se invita a todos a vestir prendas de color morado como símbolo de paz, valentía, supervivencia, honor y compromiso personal con la concientización sobre la violencia doméstica.

El Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg ofrece servicios para personas y familias afectadas por la violencia de pareja, incluyendo asesoramiento gratuito, servicios de visitas supervisadas e intercambios seguros, un Programa de Intervención en Violencia Doméstica certificado por el estado, evaluación y tratamiento ambulatorio para el consumo de sustancias, educación comunitaria y prevención del abuso en el noviazgo adolescente. Este departamento también alberga la Junta Asesora sobre Violencia Doméstica de Charlotte-Mecklenburg y coordina el Equipo de Revisión de Fatalidades por Violencia Doméstica del Condado Mecklenburg.

Video: Octubre: Mes de la Prevención de la Violencia Doméstica