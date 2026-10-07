La OMS pide explicaciones a Rusia por muerte en laboratorio

Ginebra.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que ha dado seguimiento puntual a los reportes informativos sobre el deceso de un operario de laboratorio adscrito al Instituto de Investigación Antipeso de Irkutsk, en territorio ruso.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en sus redes sociales, que el deceso ocurrió el 2 de octubre de 2026 a raíz de un cuadro de neumonía aguda, mientras que las primeras versiones de la prensa apuntaban a un contagio accidental de peste neumónica dentro del centro de trabajo.

En este sentido, indicó que en respuesta a los requerimientos oficiales planteados por la organización bajo los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional, el ministerio de salud de Rusia descartó brotes recientes de peste en la región de Irkutsk.

Asimismo, el gobierno aseguró que se ejecutó un protocolo epidemiológico integral que incluyó controles preventivos y el aislamiento temporal de los contactos cercanos para someterlos a análisis clínicos.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe… pic.twitter.com/1vikwtwVtS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

Descartan presencia de patógenos peligrosos

Por otro lado, la OMS señaló que las autoridades locales informaron al organismo global que los exámenes médicos descartaron la presencia de patógenos peligrosos en las personas vinculadas al caso, concluyendo de manera satisfactoria el periodo de vigilancia preventiva establecido.

Ver más: Brote de E. coli por quesos de leche cruda deja 13 afectados

No obstante, la agencia internacional solicitó aclaraciones técnicas formales a Moscú para determinar con exactitud el origen de la neumonía severa, identificar al agente infeccioso involucrado y esclarecer las versiones periodísticas sobre un posible segundo colaborador afectado con problemas respiratorios de origen desconocido.

Por último, el organismo sanitario reiteró que la cooperación transparente y el flujo inmediato de datos oficiales resultan vitales para disipar cualquier discrepancia informativa y garantizar una evaluación certera de los riesgos sanitarios a nivel internacional

Es de mencionar, que la Embajada de los Estados Unidos informó que se encuentra al tanto de los diversos reportes de prensa procedentes de la región de Irkutsk, los cuales señalan un caso sospechoso de peste neumónica que provocó el fallecimiento de una persona, además de las consiguientes medidas de cuarentena y el cierre de centros hospitalarios en dicha localidad.

Irkutsk, Russia: The U.S. Embassy is aware of press reports from the Irkutsk region of suspected pneumonic plague resulting in the death of an individual and of associated quarantine measures in, and closures of, hospitals in Irkutsk. We continue to track the situation closely.… pic.twitter.com/0W3X01tChR — TravelGov (@TravelGov) October 6, 2026

El gobierno estadounidense indicó que mantiene un monitoreo constante sobre el desarrollo de los acontecimientos, advirtiendo al mismo tiempo que su capacidad de asistencia a los ciudadanos norteamericanos en territorio ruso es sumamente limitada, sobre todo fuera de la ciudad de Moscú.

Vídeo: Riesgos de consumir en exceso bebidas energéticas y cafeína.