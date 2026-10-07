Las personas que no cumplan con el plazo pueden registrarse y votar durante el período de votación anticipada en cualquier centro de votación anticipada de su condado. Estos votantes registrados el mismo día de las elecciones deben acreditar su elegibilidad, incluyendo la ciudadanía estadounidense, presentar un comprobante de domicilio y mostrar una identificación con fotografía válida. El período de votación anticipada comienza el 15 de octubre y finaliza el 31 de octubre.

los votantes que residen en el extranjero.

los militares y los votantes que residen en el extranjero.

El plazo habitual para inscribirse en el registro de votantes es de 25 días antes de las elecciones. Los plazos son diferentes para

En las elecciones generales de mitad de mandato de 2026 se elegirán muchos cargos importantes. Entre ellos se incluyen: un escaño en el Senado de los Estados Unidos, 14 escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un escaño en la Corte Suprema de Carolina del Norte, tres escaños en la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte y todos los escaños de la Asamblea General de Carolina del Norte, entre otros. Para obtener más información, consulte la sección Próximas elecciones. .

“Aún hay tiempo para inscribirse para votar en las elecciones de medio término”, dijo Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal. “Y las personas elegibles que no cumplan con este plazo para votar el día de las elecciones aún pueden inscribirse y votar durante el período de votación anticipada”.

Cómo registrarse

Para registrarse, las personas que cumplan los requisitos tienen las siguientes opciones:

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) aclaró recientemente que el matasellos se aplica cuando el correo se procesa en una planta de procesamiento, y esto no necesariamente coincide con la fecha en que el cartero lo recogió o lo depositó en la oficina de correos. Si una persona envía un formulario de registro de votantes cerca de la fecha límite o justo antes de ella, puede asegurarse de que el matasellos se aplique el día en que lo envía. Para ello, debe seguir la recomendación del USPS de solicitar un matasellos manual en el mostrador de atención al público de la oficina de correos al depositar su correspondencia.

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Los residentes de Carolina del Norte no podrán inscribirse para votar el día de las elecciones a menos que se conviertan en ciudadanos estadounidenses o que se les restituyan sus derechos tras una condena por delito grave después de la fecha límite de inscripción.

Requisitos para registrarse

Para registrarse para votar, una persona debe:

Debe ser ciudadano estadounidense;

Habrán vivido en la residencia de Carolina del Norte donde están registrados durante los 30 días anteriores al día de las elecciones;

Debe tener al menos 18 años de edad o cumplirlos antes de la fecha de las elecciones generales; y

No debe estar cumpliendo una condena por delito grave, incluyendo cualquier período de libertad condicional, supervisión posterior a la liberación o libertad bajo palabra.

Para obtener más información sobre cómo registrarse para votar en Carolina del Norte, consulte la sección Registro.

Además para obtener información sobre cómo votar como estudiante universitario, consulte la sección «Registro como estudiante universitario».

Finalmente, para consultar su información de registro de votante en cualquier momento y ver su boleta de muestra, utilice la Búsqueda de votantes. herramienta.

Video: La fecha límite para registrarse para votar es este viernes