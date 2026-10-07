Emiten alertas por el avance de la tormenta tropical Isaías

Pensacola.- Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) actualizaron sus reportes informando que la tormenta tropical Isaías mantiene una trayectoria constante hacia el norte y muestra signos de intensificación en su ruta por el Golfo de México.
De acuerdo con el boletín oficial, detallaron que se han decretado de manera formal alertas de huracán y marejadas ciclónicas para la franja costera de Alabama y la zona occidental de Florida Panhandle, advirtiendo que las medidas de vigilancia terrestre se extenderán hacia regiones del interior en el transcurso de la jornada.
Ver más: Alerta en México por huracán Polo de categoría 5
De la misma manera, señalaron que los modelos meteorológicos indican que el sistema continuará ganando fuerza mientras se desplaza con rumbo este-noreste hacia aguas centrales del Golfo, preparando un giro decisivo hacia el norte que lo llevaría a impactar la costa norte como huracán al cierre de la semana.
10 AM CDT Wed Oct 7 (Advisory 4) Key Messages for Tropical Storm #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV
10 AM CDT miércoles 7 de octubre (Aviso 4) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/lIDbFUFp5w
— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2026
Piden a la población estar alerta
Por otro lado, las autoridades advirtieron que ante la creciente certeza de los efectos severos en la región, el peligro se extiende más allá del cono central de trayectoria. Por lo que alertaron a la población sobre la presencia inminente de vientos destructivos, marejadas potencialmente mortales y riesgo de tornados.
🌀12pm 10/07 Update – Significant impacts expected from Isaias: damaging winds, life-threatening storm surge, high surf, rip currents, flash flooding, and tornadoes.
Changes: Coastal Alabama and northwest Florida Panhandle are under a HURRICANE WATCH and a STORM SURGE WATCH (1/3) pic.twitter.com/Vu8tXmIlyM
— NWS Mobile (@NWSMobile) October 7, 2026
En este sentido, el organismo reiteró que las comunidades bajo vigilancia deben permanecer preparadas para afrontar condiciones meteorológicas extremas, incluyendo fuerte oleaje, corrientes de resaca e inundaciones repentinas en las áreas vulnerables.
Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad