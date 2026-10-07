El cáncer encabeza la mortalidad en la comunidad hispana de EE.UU.

Washington.- Un reciente informe divulgado por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS) reveló que el cáncer constituye la causa principal de muerte entre los residentes hispanos en Estados Unidos, evidenciando tasas de incidencia significativamente más elevadas que la población blanca en afecciones de origen infeccioso, tales como los tumores de estómago, hígado y cuello uterino.

El análisis publicado en su portal web detalla que las mujeres hispanas registran una incidencia de cáncer cervicouterino un 36 % superior a la de las mujeres blancas, mientras que la incidencia de carcinomas hepáticos y gástricos en la población hispana duplica los registros de dicho grupo demográfico.

Advierten sobre la falta de cobertura de salud

Por otro lado, advirtieron que para el presente año, las proyecciones estiman que unos 229.900 hispanos recibirán un diagnóstico oncológico y 54.200 fallecerán a causa de estas patologías, dentro de una comunidad que ya alcanza los 68 millones de personas y representa el 20 % de la población total del país.

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Asimismo, explicaron que uno de los principales factores que obstaculizan la prevención y el diagnóstico temprano es la falta de cobertura sanitaria, ya que el 25 % de los hispanos entre 18 y 64 años carece de seguro médico, triplicando la proporción registrada entre los ciudadanos blancos no hispanos.

Por último, la situación se torna particularmente crítica en Puerto Rico, donde la incidencia de cáncer de cuello uterino supera en un 73 % a la de las mujeres blancas y en un 32 % al promedio de las hispanas en el territorio continental, motivando llamados urgentes de los especialistas para reforzar las estrategias de prevención.

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