EE.UU. fija fecha para la ejecución por fuselaje de Nidal Hasan en Fort Hood

Washington.- El secretario interino del Ejército de Estados Unidos, Adam R. Telle, anunció que emitió una orden oficial en la que se fija la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por la masacre perpetrada en la base militar de Fort Hood.

De acuerdo con el memorándum oficial con fecha del martes 6 de octubre de 2026, la diligencia capital se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre de 2026 a la 1:00 p.m. hora del centro (CT), cumpliendo formalmente con la sentencia de muerte aprobada por el presidente de los Estados Unidos.

De la misma manera, el documento detalla que el procedimiento tendrá como sede las instalaciones de Fort Hood, en Texas, y será ejecutado estrictamente bajo los lineamientos y normativas vigentes del reglamento militar (AR 190-55).

The execution of Nidal Hasan by firing squad will take place at Fort Hood, Texas on Thursday, December 3rd, 2026, at 1 p.m. CT. pic.twitter.com/re7BpqkSN4 — Acting Secretary of the Army (@SecArmy) October 7, 2026

Será supervisado por el comandante de las Barracas Disciplinarias

Por otro lado, detallaron que la directriz establece que el oficial encargado de supervisar la ejecución será el comandante de las Barracas Disciplinarias de los Estados Unidos, garantizando que el proceso se efectúe conforme a los protocolos castrenses establecidos.

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Con esta orden, las autoridades militares concretan el calendario para la aplicación de la máxima pena tras agotar los procesos judiciales correspondientes en el caso del exmilitar responsable del atentado.

Diversos medios de comunicación hicieron hincapié en que Hasan, quien ostentaba el grado de mayor y se desempeñaba como psiquiatra militar, recibió una sentencia a la pena capital en el año 2013 dictada por un tribunal castrense, tras ser hallado responsable de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 acusaciones por intento de asesinato.

Los reportes periodísticos recordaron que el trágico suceso ocurrió el 5 de noviembre de 2009, fecha en la que el oficial abrió fuego contra efectivos castrenses que aguardaban en una base de preparación previa a su despliegue en misiones internacionales.

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