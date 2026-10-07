DHS propone altas tarifas para el programa OPT de estudiantes extranjeros

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) dio a conocer una propuesta de normativa orientada a implementar nuevas tarifas para los estudiantes no inmigrantes F-1 que soliciten participar en la Práctica Opcional Practicante (OPT), un permiso de empleo temporal vinculado a su especialidad académica, con el objetivo de disminuir el flujo de mano de obra económica y facilitar la competitividad de los ciudadanos estadounidenses en el mercado laboral.

En un comunicado, indicaron que de acuerdo con el comunicado oficial, la iniciativa plantea establecer una tarifa de 70.000 dólares por cada estudiante F-1 que solicite la OPT inicial, así como un cobro de 30.000 dólares por cada solicitud de OPT posterior, medidas con las cuales el DHS busca combatir el fraude, fortalecer la integridad del sistema migratorio y salvaguardar los puestos de trabajo nacionales.

Afirman que la OPT nunca debió funcionar

Asimismo, un portavoz del DHS señaló que la OPT nunca debió funcionar como una vía de acceso indirecto al mercado laboral estadounidense ni como un subsidio de mano de obra barata, subrayando que la dependencia busca reformar el programa para exigir que los estudiantes extranjeros demuestren su verdadero valor ante los empleadores.

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Por otro lado, indicaron que la normativa propuesta surge como respuesta a diversas irregularidades detectadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), que ha encontrado esquemas de explotación reglamentaria, plazas de trabajo problemáticas y modalidades de visado de pago por permanencia impulsadas por ciertas instituciones educativas y empleadores.

En este sentido, el organismo federal indicó que el periodo de recepción de comentarios públicos sobre la propuesta se mantendrá abierto del 8 de octubre al 9 de noviembre, tras lo cual el DHS evaluará las observaciones ciudadanas antes de emitir la versión final de la regla.

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