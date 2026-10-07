Charlotte Hornets comienzan la pretemporada con derrota

Charlotte, NC.- A pesar de la ausencia de varios jugadores clave en su rotación para el primer partido de pretemporada, los Charlotte Hornets lograron aun así tener un buen desempeño durante los primeros dos cuartos y medio en su derrota en casa por 124-90 ante los Brooklyn Nets el martes 6 de octubre de 2026 por la noche. Back at it on Sunday. — @BankofAmerica pic.twitter.com/1YtmTLnV8N — Charlotte Hornets (@hornets) October 7, 2026

Jugadores destacados Tras no anotar en un solo intento de tiro en la primera mitad, Liam McNeeley resurgió en el tercer cuarto con 14 puntos, encestando 5 de 7 tiros, incluyendo 4 de 5 triples. Los recién llegados a Charlotte, Grayson Allen y Naz Reid, aportaron 13 puntos cada uno, con Allen logrando un perfecto 3 de 3 desde la línea de tres puntos.

El veterano Michael Porter Jr. sumó 16 puntos con una efectividad de 6 de 9 en tiros de campo, cuatro triples, cinco rebotes y dos asistencias en 17 minutos en la victoria de Brooklyn. Julius Randle (13) y el base francés de segundo año Nolan Traoré (10) también anotaron en cifras dobles para contribuir a la quinta derrota consecutiva de los Hornets en el inicio de la pretemporada (última victoria: 4 de octubre de 2021 en Oklahoma City). Lee también: El entrenador asistente de los Hornets, Lamar Skeeter, dirigirá al equipo en Estambul

Punto de inflexión Tras ir ganando por cuatro puntos al descanso, los Nets se distanciaron definitivamente en el tercer cuarto, llevándose el parcial por 36-21 y ampliando su ventaja a 19 puntos a falta de 12 minutos. Charlotte, que recurrió a su ya escasa banca a partir de los 6:33 minutos, cometió siete pérdidas de balón durante esos 12 minutos, lo que contribuyó a que el rival anotara 18 puntos en la pintura y nueve puntos en contraataque.

Conclusiones destacadas

Los tres máximos anotadores de Charlotte de la temporada pasada, Brandon Miller, Kon Knueppel y Coby White, no jugaron debido a diversas lesiones, al igual que Grant Williams y el novato Christian Anderson Jr. Estas ausencias tuvieron un impacto comprensible en la ofensiva del equipo, que se fue desvaneciendo poco a poco a medida que avanzaba el partido hacia la segunda mitad.

El porcentaje de triples de ambos equipos fue inusualmente alto para un primer partido de pretemporada, con una efectividad combinada del 49% (36 de 73). La imponente dupla de Brooklyn, Randle y Porter, con 2,06 m y 2,08 m respectivamente, encestó 6 de 9 triples, lo que convirtió al equipo con el peor porcentaje de triples de la liga la temporada pasada (34,0%).

Los tiros de larga distancia de los Hornets ayudaron a disimular sus problemas para anotar en la pintura, aunque consiguieron bastantes tiros libres en la primera mitad (10 de 13). Brooklyn dominó la pintura con un margen de 44-22, mientras que Charlotte falló dos tercios de sus intentos en esta área (11 de 33, 33%).

Cita posterior al partido

“Creo que en la primera mitad hubo muy buena comunicación y ejecución de muchas cosas diferentes. Cambiamos algunas coberturas. Pudimos ejecutar diferentes jugadas y colocar a los jugadores en distintas posiciones. Creo que el equipo hizo un gran trabajo asegurándose de que todos estuvieran coordinados. ¿Hubo algunos fallos o descuidos? Claro, no fue perfecto, pero vi muchos aspectos positivos… Creo que en la segunda mitad, simplemente no es lo que queremos ser, sin importar quién esté en la cancha.” – Charles Lee, entrenador en jefe de los Hornets Lee también: Los Hornets cierran la liga de verano y pierden la revancha por el título

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