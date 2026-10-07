Archie Goodwin se somete a una cirugía exitosa

“Archie viene de una excelente primera temporada con el Adelaide United con tan solo 20 años y estamos ansiosos por verlo mantener ese impulso con nosotros”, dijo Zoran Krneta, gerente general del Charlotte FC.

Lee también: El Charlotte FC pone fin a su racha invicta tras perder contra el Chicago Fire FC

“Su visión de juego dentro del área, su disposición para correr y atacar los espacios son algunas de las principales cualidades que vimos y que nos impulsaron a ficharlo. Queremos que Archie se desarrolle y genere una sana competencia dentro de nuestro club”.

Goodwin, de 20 años, venía en ese momento que lo ficharon de completar la mejor temporada de su joven carrera. El delantero australiano había anotado en ese momento 13 goles en 26 partidos con el Adelaide United en la primera división australiana. Marcó tres dobletes durante la temporada en la que compartió la Bota de Oro, contribuyendo a que el Adelaide terminara en sexta posición.

También hay que destacar que Goodwin comenzó su carrera en la organización del Newcastle United Jets, a los 16 años. Debutó como profesional el 21 de febrero de 2021 en una victoria por 1-0 sobre el Melbourne Victory. En cuatro temporadas, el australiano anotó ocho goles y dio dos asistencias en 46 partidos. Lee también: Pep Biel se convierte en el máximo goleador histórico del Charlotte FC