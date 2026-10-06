Charlotte, NC.- Duke Energy y funcionarios del condado pondrán a prueba las sirenas de advertencia exteriores alrededor de las centrales nucleares de Catawba y McGuire entre las 11:00 a.m. y las 1:00 p.m. horas del miércoles 7 de octubre de 2026.

Por qué es importante: Para garantizar su correcto funcionamiento, las sirenas sonarán durante tres minutos. Quienes oigan una sirena durante las pruebas programadas no necesitan tomar ninguna medida.

Durante las pruebas, algunas sirenas pueden probarse más de una vez. Es posible que se requieran pruebas de seguimiento después del mantenimiento de las sirenas después de la 1 p. m.

Dado que se trata de una prueba, las emisoras locales no interrumpirán su programación habitual para transmitir mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). En caso de una emergencia real que requiera la activación de las sirenas, las emisoras locales de radio y televisión informarían al público.

En cifras: Duke Energy posee y mantiene una red de sirenas en un radio de 16 kilómetros (10 millas) de cada una de sus centrales nucleares, incluyendo 89 sirenas alrededor de la central nuclear de Catawba, ubicada en York, Carolina del Sur, y 67 sirenas alrededor de la central nuclear de McGuire, ubicada en Huntersville, Carolina del Norte.

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Más información: Las pruebas se realizan en colaboración con los funcionarios de gestión de emergencias de los condados Catawba, Gaston, Iredell, Lincoln y Mecklenburg en Carolina del Norte, y del condado York en Carolina del Sur, quienes son responsables de hacer sonar las sirenas. Para obtener más información sobre las sirenas de advertencia exteriores y la preparación para emergencias nucleares, visite duke-energy.com/NuclearEP .

Vista general: La central nuclear McGuire está ubicada en el lago Norman, en el condado Mecklenburg, y proporciona 2316 megavatios de energía confiable a la red eléctrica, suficiente para abastecer a más de 1,7 millones de hogares. La central nuclear Catawba está ubicada en el lago Wylie, en el condado York, Carolina del Sur, y proporciona 2310 megavatios, suficiente para abastecer a más de 1,7 millones de hogares.

Duke Energy Carolinas

Duke Energy Carolinas, una filial de Duke Energy, posee una capacidad energética de 20.700 megavatios y suministra electricidad a 2,9 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales en un área de servicio de 24.000 millas cuadradas en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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Energía de Duke

Duke Energy (NYSE: DUK), una empresa incluida en la lista Fortune 150 con sede en Charlotte, Carolina del Norte, es uno de los mayores grupos energéticos de Estados Unidos. Sus empresas de servicios eléctricos atienden a 8,6 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Ohio y Kentucky, y poseen en conjunto una capacidad energética de 55.100 megavatios. Sus empresas de gas natural atienden a 1,7 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Ohio y Kentucky.

Duke Energy está llevando a cabo una ambiciosa transición energética, priorizando la confiabilidad y el valor para el cliente mientras construye un futuro energético más inteligente. La compañía está invirtiendo en importantes mejoras de la red eléctrica y en generación de energía más limpia, incluyendo gas natural, energía nuclear, energías renovables y almacenamiento de energía.

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