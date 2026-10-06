Países de América exigen el cese de operaciones terroristas de Irán

Washington.- Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago emitieron una declaración conjunta para condenar de manera enérgica las acciones terroristas y las operaciones de influencia maligna impulsadas por Irán y sus grupos subsidiarios en la región.

En un comunicado, indicaron que esta postura conjunta consolida los esfuerzos de la administración estadounidense para reforzar la seguridad hemisférica y la cooperación policial, dando continuidad directa al Foro para Combatir el Terrorismo Transnacional coorganizado el mes pasado en conjunto con Paraguay.

De la misma manera, las naciones firmantes advirtieron que estas amenazas hostiles comprenden complots letales, actividades de recaudación ilícita de fondos, injerencia política y operaciones de influencia extranjera, cuyo propósito es fortalecer redes terroristas, intimidar adversarios y debilitar los procesos legales y administrativos locales.

Joint Statement on Countering Iranian Terrorist Activity in the Western Hemisphere https://t.co/rEcXziY2Ao — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) October 5, 2026

Reiteran su compromiso de proteger a las naciones

Por otro lado, los gobiernos aliados enfatizaron su compromiso de mantenerse unidos para proteger a sus pueblos, exigiendo formalmente que la República Islámica de Irán y sus redes de apoyo detengan de inmediato estas acciones desestabilizadoras.

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En este sentido, los países del bloque reconocieron las labores individuales y colectivas de la región para frenar los complots letales, comprometiéndose a blindar el intercambio de información y a coordinar nuevas medidas estratégicas para neutralizar cualquier agresión futura contra la seguridad regional.

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